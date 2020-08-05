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Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта

Взрыв в Бейруте: в МИДЕИ рассказали, есть ли пострадавшие граждане Молдовы

© Sputnik / Michael Alaeddin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200805/31172102/vzryv-v-beyrute-maeie-rasskazali-est-li-postradavshie-grazhdane-moldova.html

Посольство Молдовы в Анкаре и по совместительству в Республике Ливан находится на связи с властями Бейрута для получения информации о пострадавших и погибших.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Среди пострадавших в результате взрыва в Бейруте нет граждан Молдовы. Такую информацию на данный момент получило Министерство иностранных дел и европейской интеграции от посольства РМ в Анкаре и Ливане.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших в результате взрыва составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали.

"Посольство Молдовы в Анкаре и по совместительству в Республике Ливан находится на связи с властями Бейрута, чтобы уточнить, есть ли среди жертв граждане Молдовы. На данный момент среди пострадавших граждан Молдовы не выявлено", - сообщили в МИДЕИ.

Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео.
© RIA Novosti.
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео
Глава внешнеполитического ведомства Молдовы Олег Цуля накануне выразил свои соболезнования ливанскому коллеге Шарбелю Вахби.

"От имени Республики Молдова выражаем соболезнования скорбящим семьям и желаем скорейшего выздоровления раненым в результате взрыва в Бейруте", - сказано в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в случае необходимости граждане Молдовы, находящиеся в Ливане, могут обращаться по электронной почте ankara@mfa.gov.md за помощью в диппредставительство нашей страны или звонить в колл-центр министерства по номеру +373 22 788722.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции в приоритетном порядке следит за ситуацией и представит информацию в случае ее особой важности для общественности", - добавили в МИДЕИ.

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что направляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.

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