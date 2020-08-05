Есть ли молдавский след в деле о взрыве в Бейруте: официальный комментарий

После произошедшего взрыва в порту Бейрута некоторые СМИ опубликовали информацию о молдавском следе. Судно, на котором перевозили несколько лет назад взорвавшиеся вещества, якобы, ходило под молдавским флагом. Что говорят власти?

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В Агентстве водного транспорта Молдовы прокомментировали Sputnik Молдова распространившуюся в международных СМИ информацию о том, что молдавское судно перевозило груз, который был конфискован и несколько лет оставался в порту Бейрута, где взорвался 4 августа.

"Информация неполная. Это судно - уже давно не под нашим флагом. Не имеет значения, под каким флагом было судно, осуществлявшее перевозку. То, что из-за груза случились какие-то последствия после, как этот взрыв, это не значит, что судно каким-то образом виновато в том, что груз неправильно хранился в порту. А тем более не значит, что флагман виноват", - заявил корреспонденту Sputnik директор Агентства водного транспорта Молдовы Игорь Захария.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших в результате взрыва составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали.

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что направляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.

Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео>>>

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили в среду, что на данный момент нет данных, что среди пострадавших и погибших в Бейруте были граждане РМ. Вместе с тем, в случае необходимости граждане Молдовы, находящиеся в Ливане, могут обращаться по электронной почте ankara@mfa.gov.md за помощью в диппредставительство нашей страны или звонить в колл-центр министерства по номеру +373 22 788722.

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