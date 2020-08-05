13:43 05 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Взрыв в Бейруте

Есть ли молдавский след в деле о взрыве в Бейруте: официальный комментарий

© AFP 2020 / ANWAR AMRO
Общество
Получить короткую ссылку
427 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200805/31172283/est-li-moldavskiy-sled-v-dele-o-vzryve-v-beyrute-ofitsialnyy-kommentariy.html

После произошедшего взрыва в порту Бейрута некоторые СМИ опубликовали информацию о молдавском следе. Судно, на котором перевозили несколько лет назад взорвавшиеся вещества, якобы, ходило под молдавским флагом. Что говорят власти?

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В Агентстве водного транспорта Молдовы прокомментировали Sputnik Молдова распространившуюся в международных СМИ информацию о том, что молдавское судно перевозило груз, который был конфискован и несколько лет оставался в порту Бейрута, где взорвался 4 августа.

"Информация неполная. Это судно - уже давно не под нашим флагом. Не имеет значения, под каким флагом было судно, осуществлявшее перевозку. То, что из-за груза случились какие-то последствия после, как этот взрыв, это не значит, что судно каким-то образом виновато в том, что груз неправильно хранился в порту. А тем более не значит, что флагман виноват", - заявил корреспонденту Sputnik директор Агентства водного транспорта Молдовы Игорь Захария.

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
© Sputnik / Michael Alaeddin
Взрыв в Бейруте: в МИДЕИ рассказали, есть ли пострадавшие граждане Молдовы
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших в результате взрыва составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали.

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что направляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.

Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео>>>

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили в среду, что на данный момент нет данных, что среди пострадавших и погибших в Бейруте были граждане РМ. Вместе с тем, в случае необходимости граждане Молдовы, находящиеся в Ливане, могут обращаться по электронной почте ankara@mfa.gov.md за помощью в диппредставительство нашей страны или звонить в колл-центр министерства по номеру +373 22 788722.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мощный взрыв прогремел в Бейруте - LIVE


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Яркое явление: "осетровая луна" размером с полнеба - фото
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео.
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться