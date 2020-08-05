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Отдых в Турции

На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа инфицированных COVID-19

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1681)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200805/31173163/na-kurortakh-turkey-zafiksirovan-rezkiy-rost-chisla-infitsirovannykh-covid19.html

Глава турецкого Минздрава подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо прилагать максимум усилий, чтобы не допустить серьезных последствий.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В курортных зонах Турции серьезно увеличилось количество эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

"Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", - написал Коджа, обратив внимание на то, что Турция должна приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.

Пандус к морю.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Турция возобновила авиасообщение с Молдовой еще в июле, 1 августа первый в период пандемии регулярный рейс из России приземлился в Стамбуле, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

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Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Турции составляет почти 235 тысяч, из которых 218,5 тысячи уже излечились, а более 5,7 тысячи скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1681)

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