На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа инфицированных COVID-19

Глава турецкого Минздрава подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо прилагать максимум усилий, чтобы не допустить серьезных последствий.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В курортных зонах Турции серьезно увеличилось количество эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

"Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", - написал Коджа, обратив внимание на то, что Турция должна приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.

Турция возобновила авиасообщение с Молдовой еще в июле, 1 августа первый в период пандемии регулярный рейс из России приземлился в Стамбуле, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

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Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Турции составляет почти 235 тысяч, из которых 218,5 тысячи уже излечились, а более 5,7 тысячи скончались.

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