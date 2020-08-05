На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа инфицированных COVID-19

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В курортных зонах Турции серьезно увеличилось количество эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.
"Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", - написал Коджа, обратив внимание на то, что Турция должна приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.
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Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Турции составляет почти 235 тысяч, из которых 218,5 тысячи уже излечились, а более 5,7 тысячи скончались.
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