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Апельсиновый сок

Вредны и полезны: почему не стоит увлекаться свежевыжатыми соками

© CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200805/31173563/vredny-i-polezny-pochemu-ne-stoit-uvlekatsya-svezhevyzhatymi-sokami.html

Частое употребление свежевыжатых соков, а также модные диеты на их основе могут сыграть с организмом злую шутку, если не учитывать важные рекомендации.

КИШИНЕВ, 5 авг –Sputnik. Эксперты в области питания опровергают распространенное мнение о безусловной пользе свежевыжатых соков. РИА Новости приводит данные Роскачества, которые свидетельствуют, что такие напитки нужно употреблять крайне умеренно.

Специалисты отмечают, что человеческий организм весьма успешно справляется с клетчаткой, которую содержат овощи и фрукты, поэтому совсем не обязательно делать ставку исключительно на соки. Кроме того, свежевыжатый сок богат не только витаминами, но и натуральным сахаром.

"Сахароза состоит из глюкозы и той же фруктозы. Употребление в избыточном количестве фруктозы вредит организму так же, как и употребление в избыточном количестве обычного сахара", - отмечает Роскачество.
Роман Венгер.
© Sputnik / Osmatesco
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Свежевыжатые соки не рекомендуется пить до еды, так как содержащиеся в них фруктовые кислоты и природный сахар могут вызывать раздражение слизистой желудка и кишечника, скачки уровня глюкозы в крови. А еще употреблять такие напитки нужно максимум через 15-20 минут после приготовления, иначе многие витамины будут потеряны. Чтобы не повредить зубную эмаль, рот после сока следует прополоскать питьевой водой.

Не стоит увлекаться и соковыми диетами, предупреждают эксперты. Особенно это касается модных "детоксов". Лучший способ избавить организм от токсинов – это не короткие шоковые диеты, а сбалансированное питание, - подчеркивает Роскачество.

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