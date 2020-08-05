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Россия: космическая система оповещения о ракетной атаке "Купол" - в действии

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200805/31175910/sistema-preduprezhdeniya-o-raketnom-napadenii-kupol-ispytana-v-russia.html

Аппараты, выведенные на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет на материковых территориях и акваториях Мирового океана.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении "Купол", созданная для Минобороны РФ, находится в рабочем состоянии, сообщил в среду гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар.

"Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" Единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава", - сказал Озар на едином дне приемки военной продукции.

Он уточнил, что аппараты, выведенные на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет "на материковых территориях и акваториях Мирового океана".

Россия развернет противовоздушный купол над Арктикой
© Ruptly
Ответ НАТО: Россия развернет противовоздушный купол над Арктикой

Озар напомнил, что пуск четвертого спутника "Тундра" прошел еще 22 мая.

В июле главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что космический эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении планируется развернуть к 2024 году.

Ранее на сайте Минобороны сообщалось, что ЕКС "Купол" заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года.

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