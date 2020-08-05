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Дезинфицируем правильно: как обработать руки санитайзером

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200805/31177760/dezinfitsiruem-pravilno-kak-obrabotat-ruki-sanitayzerom.html

Российские специалисты в сфере эпидемиологии рассказали о современных практиках применения средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 авг –Sputnik. При обработке рук антисептиком особое внимание нужно уделить подушечкам пальцев.

Бутылка дезинфицирующего средства для рук. Архивное фото
© REUTERS / ANN WANG
Российские ученые разработали защищающие от коронавируса полимерные антисептики

Их сложнее всего промыть, а загрязнений на этих участках скапливается больше.

Правила грамотной дезинфекции рук обсуждались на тематическом вебинаре общественного движения «Общероссийский народный фронт», передает РИА Новости.

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова пояснила, что обработка рук санитайзером должна занимать не менее полминуты. На каждую из 30 секунд приходится пятикратно повторенное движение, чтобы антисептик распределился равномерно.

Специалист также рассказала, что мужчинам и женщинам для качественной  дезинфекции рук нужно разное количество санитайзера.

Первым потребуется пять миллилитров средства, вторым – примерно три миллилитра.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1685)

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