Россия оказывает Ливану помощь после взрыва: самолеты с врачами в пути

Cамолеты МЧС России направляют в Бейрут в рамках гуманитарной акции для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Один из трех отправленных в Ливан самолетов МЧС России вылетел в Бейрут после промежуточной посадки в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что на борту Ил-76 находятся 15 специалистов Роспотребнадзора и техника для развертывания лаборатории по выявлению коронавируса. Также в столицу Ливана уже вылетел четвертый борт. Всего планируется направить пятью рейсами в Бейрут порядка 150 человек.

Ранее в министерстве сообщали, что самолеты МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего 4 августа.

"Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели Центроспаса, специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты, с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19", - отметили в МЧС.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

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