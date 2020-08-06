"Аэрофлот" меняет программу международных полетов: как это коснется Кишинева

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" объявила в четверг о вынужденной отмене до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям, в том числе в Кишинев. Об этом говорится на сайте российского авиаперевозчика.

В компании уточнили, что "решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения".

Так, до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

"Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отмененным рейсам будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты", - пояснил "Аэрофлот".

В свою очередь, те, кто покупал билеты до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. С 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения, который завершился 15 мая. Однако как во время ЧП, так и после его снятия в стране организовывались чартерные рейсы для доставки домой граждан Молдовы, находящихся за границей. С 15 июня в Молдове отменили запрет на международное авиасообщение. Однако регулярные рейсы в РФ не летали.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova