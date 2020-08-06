Тайна озера Титикака: найдены жертвенные предметы инков

Археологи продолжают удивлять мир своими находками. На этот раз посчастливилось искателям в Перу, они наткнулись на предметы поклонения древнейшего индейского племени.

КИШИНЕВ, 6 авг –Sputnik. Необычные предметы удалось обнаружить археологам на границе Перу и Боливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на SCI News.

Находке около 500 лет, она представляет собой вырезанную из ракушки фигурку ламы и небольшой цилиндр из золотой фольги. Как отмечают исследователи Университета штата Пенсильвания (США) и Брюссельского свободного университета, предметы хранились в коробке для жертвоприношений, выдолбленной из камня. Предположительно, они принадлежат культуре инков.

Доктор Хосе М. Каприлес, исследователь на кафедре антропологии в Пенсильванском университете, отметил, что подношения, скорее всего, предназначались для жертвоприношений водной стихии. Основой для таких выводов служат летописи XVI – XVII веков, а также внешний вид каменной коробки. Видимо, ее с плавсредства опускали в воду на веревках, которые продевали в специальные круглые отверстия.

Археологи заявляют о важном научном значении находки, так как она поможет выявить взаимосвязь между общинами, проживавшими на озере Титикака до вторжения европейцев, и империей инков. Доктор Кристоф Делер из Брюссельского свободного университета подчеркнул, что подводное наследие озера Титикака таит еще много сюрпризов.

Империя инков простиралась от Колумбии до Чили, охватывая территории современных Перу, Боливии и Эквадора. Озеро Титикака служило одним из центров обитания племени не только как источник воды, но и благодаря своему стратегическому расположению.

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