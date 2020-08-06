Эксклюзив: уроженка Румынии рассказала о ситуации в Бейруте

Что происходит в Бейруте после взрыва, и как справляются со сложившейся ситуацией выходцы из разных стран, рассказала Sputnik Молдова уроженка Румынии, которая находится в Ливане.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. После взрыва в Бейруте среди пострадавших оказались выходцы из разных стран, в том числе из Румынии.

В эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова уроженка Румынии Луминица Крэчун рассказала, какова сейчас ситуация в столице Ливана.

По словам собеседницы, после произошедшей трагедии многие люди остались без крыши над головой, из-за чего они вынуждены оставаться на улицах города.

"Люди все еще находятся в состоянии шока. Но все проявляют солидарность, пытаются помочь, как могут. Люди плачут прямо на улице. Это все безумие, что сказать", - заявила представительница румынской диаспоры.

В числе пострадавших, как отметила Крэчун, есть несколько выходцев из Румынии, все они в этот тяжелый момент стараются держаться вместе.

"Румыны помогают друг другу. Они хорошо себя чувствуют. Насколько я знаю, только двое получили ранения", - добавила женщина.

Собеседница Sputnik подчеркнула, что в Ливане многие уже привыкли к разного рода инцидентам, но произошедший взрыв заставляет их переживать за свое будущее.

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"Больше - чувство безнадежности, переживание за семью. Мы и так тут все в критической ситуации, финансовое положение у людей в Ливане очень тяжелое. И сейчас, после взрыва, вы же понимаете: жители остались без домов. Электричества и воды нет. Многие на улице, им некуда пойти. Им пытаются найти жилье, лекарства и еду", - пояснила Крэчун.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили в среду, что на данный момент нет данных, что среди пострадавших и погибших в Бейруте были граждане РМ. Вместе с тем, в случае необходимости граждане Молдовы, находящиеся в Ливане, могут обращаться по электронной почте ankara@mfa.gov.md за помощью в диппредставительство нашей страны или звонить в колл-центр министерства по номеру +373 22 788722.

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