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Шоу-рум московской поликлиники нового стандарта.

Дополнительный выходной: его получат россияне старше 40 лет

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200806/31188918/dopolnitelnyy-vykhodnoy-ego-poluchat-rossiyane-starshe-40-let.html

Воспользоваться им можно будет один раз в году - с сохранением средней заработной платы и рабочего места.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

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Соответствующий закон вступит в силу 11 августа.

Воспользоваться выходным можно будет один раз в году. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место.

Работнику будет необходимо подтвердить прохождение диспансеризации медицинской справкой.

Новая норма призвана повысить доступность диспансеризации, а также обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.

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