Дополнительный выходной: его получат россияне старше 40 лет

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Соответствующий закон вступит в силу 11 августа.
Воспользоваться выходным можно будет один раз в году. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место.
Работнику будет необходимо подтвердить прохождение диспансеризации медицинской справкой.
Новая норма призвана повысить доступность диспансеризации, а также обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.
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