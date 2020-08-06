Дополнительный выходной: его получат россияне старше 40 лет

Воспользоваться им можно будет один раз в году - с сохранением средней заработной платы и рабочего места.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

Соответствующий закон вступит в силу 11 августа.

Воспользоваться выходным можно будет один раз в году. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место.

Работнику будет необходимо подтвердить прохождение диспансеризации медицинской справкой.

Новая норма призвана повысить доступность диспансеризации, а также обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.

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