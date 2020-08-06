В России применяют новый тип диагностики COVID-19

В борьбе с коронавирусом задействуют передовые технологии, в том числе нейронные сети. Это помогает врачам быстрее и точнее поставить диагноз.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Бурятские врачи приступили к использованию нового типа диагностики пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом. В основе методики – использование искусственного интеллекта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства Республики Бурятия.

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Оборудование, необходимое для постановки диагноза, поступило в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко. "Теперь диагностика пневмонии, в том числе признакам COVID-19, может проводиться в медицинском учреждении по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта", - уточняется в пресс-релизе.

Чтобы создать рабочую модель, специалисты составили нейросеть на основе десяти тысяч снимков, полученных с помощью компьютерной томографии.

Эта нейросеть определяет наличие воспаления и вероятность того, что оно вызвано COVID-19. Модель способна проводить 150 исследований ежедневно, их точность – более 90%. Соответственно, врачи могут поставить диагноз быстрее.

Специалисты планируют расширить возможности сети и использовать ее для изучения маммографических снимков, диагностики сердечно-сосудистых и других заболеваний, инсульта.

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