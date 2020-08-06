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Снимок порта в Бейруте со спутника после взрыва.

Глава Ассоциации молдавско-ливанской дружбы: нас спасло чудо - эксклюзив Sputnik

© AFP 2020 / CNES
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200806/31192656/glava-assotsiatsii-moldavsko-livanskoy-druzhby-v-eksklyuzive-sputnik-nas-spaslo-chudo.html

В комментарии Sputnik наша соотечественница рассказала, как пережили катастрофу в Бейруте граждане Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Граждане Молдовы, находящиеся в Ливане, не пострадали в результате взрыва в порту ливанской столлицы. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik заявила председатель Ассоциации молдавско-ливанской дружбы, руководитель молдавского культурно-воспитательного центра в Бейруте, член комиссии при президенте республики по поддержке диаспоры Людмила Иванова-Тоссунян.

"Нас спасло чудо – любовь к земле. Молдаванам нравится жить в горах (а не в городе –ред.), и благодаря этому мы остались живы", - считает собеседница.

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Она рассказала, что в Ливане объявлен трехдневный траур, а на ближайшие две недели в стране введено чрезвычайное положение.

"Мы шокированы. У каждого из нас есть знакомые, кто погиб, пострадал или пропал без вести. Падали стекла и разрезали людей напополам. Все взлетало в воздух и падало в море. Сейчас спасатели работают над поисками пропавших. Это катастрофа. Такого не было здесь никогда", - сказала Иванова-Тоссунян.

Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео.
© RIA Novosti.
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео
Граждане Молдовы, которые обосновались в Бейруте, помогают местным жителям чем могут и не бросают их один на один с бедой. Руководитель молдавского культурно-воспитательного центра рассказала, что разместила в своем доме нескольких детей, которые остались без крыши над головой.

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"Сейчас у меня дома живет несколько детей, так как они остались без крова", - отметила собеседница.

По ее словам, молдавский народ сильный и всегда преодолевал трудности.

"Мы живы, и это - главное", - заключила Иванова-Тоссунян.

Последствия взрыва в Бейруте.
© REUTERS / ISSAM ABDALLAH
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Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

По последним данным, более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

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В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили в среду, что в настоящий момент нет данных, что среди пострадавших и погибших в Бейруте были граждане РМ. Вместе с тем, в случае необходимости наши соотечественники, находящиеся в Ливане, могут обращаться по электронной почте ankara@mfa.gov.md за помощью в диппредставительство Молдовы или звонить в колл-центр министерства по номеру +373 22 788722.

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