Изменился порядок прибытия в Россию авиатранспортом: что нужно знать

Российская дипмиссия в Молдове опубликовало памятку для иностранных граждан, которые прибывают на территорию РФ.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Посольство России в Молдове сообщило об изменении порядка прибытия граждан на территорию РФ воздушным транспортом. Данное постановление вступило в силу 1 августа, пояснили в дипмиссии.

"Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, обязаны до и после прохождения паспортного контроля заполнить специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех календарных дней загрузить результаты тестирования на COVID-19 для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор", - пояснили в посольстве.

В случае появления любого из признаков ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию России граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждений, уточнили в дипмиссии.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран в Россию, обязаны:

при посадке на борт воздушного судна, следующего в РФ, представить медицинский документ на русском или английском языках, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России;

до приезда в Россию заполнить анкету прибывающего;

в случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации с переводом на русский язык, заверенным консульским должностным лицом РФ.

"Иностранные граждане, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", - подчеркнули в посольстве России.

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