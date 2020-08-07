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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото.

Телефонный разговор Путина и Лукашенко: тема - задержание россиян в Минске

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200807/31205780/telefonnyy-razgovor-putina-i-lukashenko-tema---zaderzhanie-rossiyan-v-minske.html

Москва подтвердила заинтересованность в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении президентских выборов в спокойной обстановке.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с задержанием в республике 33 граждан России.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - отмечено в коммюнике.

Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении президентских выборов в спокойной обстановке, добавили в Кремле.

Паспорт гражданина США.
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента.

В российском МИД заявили, что группа со всеми необходимыми документами следовала в Стамбул транзитом через Минск, логистику обеспечивала белорусская компания.

Трактовку ситуации белорусской стороной дипломаты назвали "одиозной" и не выдерживающей никакой критики.

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