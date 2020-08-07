Запрет на авиасообщение: Польша хочет продлить его, в том числе для Молдовы

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Запрет, который Польша ввела на воздушное сообщение с 45 государствами, в том числе Молдовой и Россией, может быть продлен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати (РАР) и проект постановления правительства этой страны.
В документе указано, что под эмбарго на международное авиасообщение из-за эпидемии COVID -19 попадут в том числе Молдова, Россия, США, Сингапур, Израиль, Люксембург, Босния и Герцеговина, Черногория, Бразилия, Оман.
Нынешние меры применяются на основании постановления польского Совета министров от 28 июля, они предусмотрены до 11 августа.
С некоторыми странами Евросоюза, а также с Украиной, воздушное сообщение Варшавой восстановлено.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>