Запрет на авиасообщение: Польша хочет продлить его, в том числе для Молдовы

Последнее ограничение полетов Варшава ввела 28 июля, оно действительно по 11 августа для большого числа государств.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Запрет, который Польша ввела на воздушное сообщение с 45 государствами, в том числе Молдовой и Россией, может быть продлен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати (РАР) и проект постановления правительства этой страны.

В документе указано, что под эмбарго на международное авиасообщение из-за эпидемии COVID -19 попадут в том числе Молдова, Россия, США, Сингапур, Израиль, Люксембург, Босния и Герцеговина, Черногория, Бразилия, Оман.

Предварительно срок ограничений установлен до 25 августа.

Нынешние меры применяются на основании постановления польского Совета министров от 28 июля, они предусмотрены до 11 августа.

С некоторыми странами Евросоюза, а также с Украиной, воздушное сообщение Варшавой восстановлено.

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