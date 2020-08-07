Ливанский лидер о взрыве в Бейруте: не исключена причастность внешних сил

Трагедия в Бейруте не оставила равнодушным никого. Власти страны намерены тщательно разобраться в том, что же стало ее причиной.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Исключать версию о том, что ко взрыву в ливанской столице причастны внешние силы, нельзя, заявил президент этой страны Мишель Аун. Его слова цитирует РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал MTV.

"Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", - отмечает Аун.

Ливанским властям предстоит выяснить, имело ли место "внешнее нападение", или причина произошедшего в порту – пожар. Для этого президент страны попросил у своего французского коллеги Эммануэля Макрона спутниковые снимки момента взрыва. В случае, если Франция не сможет удовлетворить эту просьбу, Ливан обратится к другим государствам.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером во вторник, 4 августа. Повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По данным властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.

В результате взрыва погибли более 150 человек, свыше пяти тысяч получили ранения. В стране был объявлен трехдневный траур. Столица Ливана признана районом бедствия.

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