Секрет раскрыт: как бесплатно получить больше еды в самолете

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Бортпроводницы разных авиакомпаний объяснили, каким образом есть возможность получить дополнительную порцию еды в самолете. Об этом пишет Daily Express.
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"Обед на борту обычно достаточно скромный, поэтому многие пассажиры могут остаться голодными. В этой связи вы вправе попросить что-то еще", — пояснила бортпроводница.
По ее словам, услышав подобную просьбу, пассажиру предложат что-то из того, что еще есть в наличии на борту.
Также нередко в самолете бывает больший ассортимент напитков, чем обычно предлагают пассажирам — например, горячий шоколад, шампанское или пиво.
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