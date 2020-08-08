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Салон самолета. Архивное фото

Секрет раскрыт: как бесплатно получить больше еды в самолете

© CC BY 2.0 / Phillip Capper / Air New Zealand Beech 1900D
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200808/31216553/sekret-raskryt-kak-besplatno-poluchit-bolshe-edy-v-samolete.html

Обед на борту самолета обычно достаточно скромный, поэтому пассажир может остаться голодным, но можно ли попросить добавки?

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Бортпроводницы разных авиакомпаний объяснили, каким образом есть возможность получить дополнительную порцию еды в самолете. Об этом пишет Daily Express.

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На борту самолета.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Молдавская стюардесса о том, как спасают пассажиров, которым становится плохо
Обычно стюардессы не предлагают пассажирам добавочную порцию, но если находящийся на борту ее попросит, то ему, вероятнее всего, не откажут.

"Обед на борту обычно достаточно скромный, поэтому многие пассажиры могут остаться голодными. В этой связи вы вправе попросить что-то еще", — пояснила бортпроводница.

По ее словам, услышав подобную просьбу, пассажиру предложат что-то из того, что еще есть в наличии на борту.

Также нередко в самолете бывает больший ассортимент напитков, чем обычно предлагают пассажирам — например, горячий шоколад, шампанское или пиво.

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