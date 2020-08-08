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В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

Обнаружены черные ящики Boeing 737, потерпевшего крушение в Индии

© AFP 2020 / ARUNCHANDRA BOSE
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200808/31217710/obnaruzheny-chernye-yaschiki-boeing-737-poterpevshego-krushenie-v-indii.html

В больницах проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения в результате авиакатастрофы.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося 7 августа в индийском штате Керала самолета Boeing 737. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.

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Так, цифровой регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов, которые были извлечены из самолета Бюро расследования авиационных происшествий, будут доставлены в Дели для дальнейшего изучения.

Самолет заходит на посадку. Архивное фото.
© Sputnik / Maksim Blinov
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Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури ранее рассказал о жесткой посадке авиасудна в городе Кожикоде, штат Керала, в результате которой погибли люди.

"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, <…> в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более десяти метров. — прим. ред.), а затем развалился на две части", — написал чиновник в твиттере.

Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Число погибших в катастрофе выросло до 18 человек, в их числе двое членов экипажа, сообщила авиакомпания Air India Express.

Согласно данным местных властей, в больницах "проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения".

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