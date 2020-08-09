Граждане Молдовы в топе по числу случаев нелегального пребывания в Чехии

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Граждане Молдовы находятся на второй строчке после украинцев по количеству задержаний в прошлом году в Чехии за незаконное пребывание в этой стране. Об этом свидетельствуют данные МВД Чехии.

"Полиция в 2019 году задержала 5677 иностранцев, находившихся в республике нелегально. Как и в прежние годы, наибольшее число задержанных, 1504 человека, составляют граждане Украины. Далее идут граждане Молдовы – 831, Вьетнама – 356, Грузии – 323 и России – 271 человек", - уточняется в сообщении.

В МВД пояснили, что "в большинстве случаев причиной их нелегального пребывания в стране является просрочка ранее официально полученной рабочей визы".

Всего за нелегальное пребывание в Чехии были задержаны граждане 104 государств. Большинство из них проживали в Праге.

Всего официальное разрешение на постоянное или долговременное проживание в Чехии есть у 595,8 тысячи иностранцев.

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