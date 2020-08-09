Просрочка на прилавках, которую выдают за свежий продукт: как это определить

Если возникли сомнения в свежести товара или его перемаркировке, то при изучении документов потребитель имеет право сверить поставки товара со сроками его годности.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Часть продавцов и магазинов иногда пытается выдать залежалый или уже начавший портиться товар за свежий, что является нарушением. Именно по этой причине, выбирая товар, следует внимательно изучить его внешний вид. Об этом сказал агентству "Прайм" замглавы Роскачества Александр Борисов.

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"Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию", — уточняет эксперт.

В итоге можно либо отказаться от сомнительной покупки, либо побороться за свои права покупателя. В соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Если есть сомнения в свежести товара или его перемаркировке, то при изучении документов, например, товарной накладной, потребитель имеет право сверить поставки товара со сроками его годности, сделать вывод о соблюдении сроков годности при его продаже.

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Если же покупатель установил, что товар продается с истекшим сроком годности, то стоит обратиться к администратору магазина и сделать запись в Книге жалоб магазина.

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