12:56 09 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.62
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск

Просрочка на прилавках, которую выдают за свежий продукт: как это определить

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
Получить короткую ссылку
12510
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200809/31224504/prosrochka-na-prilavkakh-kotoruyu-vydayut-za-svezhiy-produkt-kak-eto-opredelit.html

Если возникли сомнения в свежести товара или его перемаркировке, то при изучении документов потребитель имеет право сверить поставки товара со сроками его годности.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Часть продавцов и магазинов иногда пытается выдать залежалый или уже начавший портиться товар за свежий, что является нарушением. Именно по этой причине, выбирая товар, следует внимательно изучить его внешний вид. Об этом сказал агентству "Прайм" замглавы Роскачества Александр Борисов.

Что магазины делают с продуктами с истекшим сроком годности>>>

Официант, фото из архива
© AFP 2020 / FRED DUFOUR
Ни стыда, ни совести: как клиентов обманывают в кафе и ресторанах
В итоге можно либо отказаться от сомнительной покупки, либо побороться за свои права покупателя. В соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

"Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию", — уточняет эксперт.

Если есть сомнения в свежести товара или его перемаркировке, то при изучении документов, например, товарной накладной, потребитель имеет право сверить поставки товара со сроками его годности, сделать вывод о соблюдении сроков годности при его продаже.

Разная цена на полке магазина и на кассе: что нужно знать покупателю>>>

Если же покупатель установил, что товар продается с истекшим сроком годности, то стоит обратиться к администратору магазина и сделать запись в Книге жалоб магазина.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как молдавских покупателей обсчитывают на базаре - неожиданные подробности
Кишиневцы и просрочка: как испорченные продукты продают в магазинах
Никто не ожидал - как обманывают молдавских покупателей в магазинах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Sputnik.Чтения: Юрий Хармелин читает басню Ивана Крылова «Две бочки»
Юрий Хармелин: почти полвека в мире театра - фото
Страна осталась без меда: худший год для пчеловодов Молдовы
Страна осталась без меда: худший год для пчеловодов Молдовы
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться