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Голосование на выборах президента Белоруссии

ЦИК: выборы президента Беларуси признаны состоявшимися

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Молдова
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Выборы президента Беларуси считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан республики, включенных в список избирателей.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Выборы президента в Беларуси признаны состоявшимися, так как к полудню количество проголосовавших превысило 54% избирателей. Такие данные представила в воскресенье глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

"Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняло участие в голосовании", - сказала Ермошина.

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Согласно действующим нормам, выборы президента Беларуси считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан республики, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан республики, принявших участие в голосовании.

В основной день голосования, 9 августа, избирательные участки работают с 08.00 до 20.00. Всего в ходе этой избирательной кампании образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они работают в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах, в том числе в Молдове.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Кроме того, в бюллетенях есть графа "против всех".

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