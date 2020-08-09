Вегетарианство или употребление мяса: что лучше для организма

Существует два показателя изнашиваемости организма: толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии и работа митохондрий.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Если правильно питаться, то продолжительность жизни мясоедов будет больше, чем у вегетарианцев. Такой точки зрения придерживается кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко, которую цитирует РИА Новости.

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"Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться", — отметила специалист.

По ее словам, есть два показателя изнашиваемости организма. Первый — толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем больше, тем быстрее происходит старение. Так как вегетарианцы не употребляют большое количество холестерина, у них толщина этой стенки будет ниже, чем у мясоедов.

"Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться", — утверждает Кононенко.

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Еще один показатель изнашиваемости организма — работа митохондрий, "энергетических станций" клеток. Врач отмечает, что у тех, кто не употребляет мясо, они работают хуже.

"Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, которое нужно для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить", — заявила Кононенко.

Если же нет определенного органического соединения, то нарушается процесс расщепления и усваивания конкретного белка, что приводит к проблемам с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения, состояния кожи и сосудов.

Однако как бы то ни было, специалист обращает внимание, что в любом случае, ест человек мясо или нет, необходимо избегать дефицита витаминов и микроэлементов.

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