Вегетарианство или употребление мяса: что лучше для организма

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Если правильно питаться, то продолжительность жизни мясоедов будет больше, чем у вегетарианцев. Такой точки зрения придерживается кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко, которую цитирует РИА Новости.
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"Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться", — отметила специалист.
"Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться", — утверждает Кононенко.
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Еще один показатель изнашиваемости организма — работа митохондрий, "энергетических станций" клеток. Врач отмечает, что у тех, кто не употребляет мясо, они работают хуже.
"Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, которое нужно для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить", — заявила Кононенко.
Однако как бы то ни было, специалист обращает внимание, что в любом случае, ест человек мясо или нет, необходимо избегать дефицита витаминов и микроэлементов.
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