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Протесты в Белоруссии

Итоги протестов в Беларуси: действия силовиков и митингующих

Sputnik
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200810/31228567/itogi-protestov-v-belarusi-deystviya-silovikov-i-mitinguyuschikh.html

Силовики вытесняли протестующих, используя спецсредства. Были слышны взрывы свето-шумовых гранат. Демонстранты же долго не расходились, несмотря на то, что некоторым требовалась медицинская помощь.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Следственный комитет Беларуси проводит осмотр мест, где после президентских выборов прошли несанкционированные уличные акции. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Sputnik
Протесты в Белоруссии

Выборы главы государства прошли 9 августа. Согласно первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В нескольких городах этой страны начались несанкционированные акции протеста. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Sputnik
Протесты в Белоруссии

Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска около 3 часов ночи, ситуация с этого периода начала возвращаться в спокойное русло. Тогда же было частично восстановлено движение автомобилей и разблокированы некоторые улицы.

Sputnik
Протесты в Белоруссии

Как пишет Sputnik Беларусь, стражи правопорядка в ходе акции применяли к протестующим спецсредства. В свою очередь, митингующие пытались противостоять милиции - из толпы в сторону правоохранителей летели пустые бутылки.

Силовики вытесняли протестующих с разных сторон. Взрывы свето-шумовых гранат были слышны в радиусе нескольких кварталов. Демонстранты долго не расходились, несмотря на то, что некоторым требовалась медицинская помощь.

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Каким мы запомнили вечер 9 августа? Видео протестов в Минске

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