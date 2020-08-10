Ливан и зарубежные спасатели поблагодарили МЧС РФ за работу в Бейруте

Российские спасатели продолжают гуманитарную операцию по оказанию помощи в ликвидации последствий взрыва в Бейруте.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Ливанская сторона и зарубежные спасательные отряды поблагодарили МЧС РФ за совместную работу в Бейруте по устранению последствий разрушительного взрыва, сообщает пресс-служба российского ведомства, которую цитирует РИА Новости.

В Минобороны Ливана 9 августа организовали работу оперативного штаба с представителями стран, прибывших для ликвидации ЧС. В ходе встречи о результатах за пять дней работы докладывали спасатели из Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Кипра, Нидерландов, Польши, Турции, Чехии и Франции.

"В завершение встречи ливанская сторона поблагодарила всех присутствующих за оперативное прибытие и оказанную гуманитарную помощь Ливану. Спасатели России продолжают гуманитарную операцию по оказанию практической помощи в ликвидации последствий взрыва", - уточнили в ведомстве.

Специалисты МЧС РФ оказали медпомощь в 268 случаях, в том числе 29 детям. Также сотрудники лаборатории Роспотребнадзора провели 248 тестов на COVID-19, психологи МЧС оказали помощь в 33 эпизодах.

Кроме того, российские специалисты обследовали 3100 квадратных метров территории, обнаружили и извлекли 8 погибших. К работам от российской стороны привлекалось 126 человек и 9 единиц техники.

"В своих выступлениях представители Польши, Турции и Франции выразили благодарность российской стороне за оказанное содействие в проведении совместных поисково-спасательных работ и помощи странам в первые часы после прилета в зону ЧС", - говорится в сообщении.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova