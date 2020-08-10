Невосприимчивые к коронавирусу люди существуют – академик РАН

К интересным выводам пришли специалисты-эпидемиологи Российской академии наук. Так, стало известно, что антитела к коронавирусу вырабатываются не всегда. Кроме того, есть люди, которые вообще не заражаются.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, передает РИА Новости.

Специалист заявил, что подобных пациентов оказалось больше ожидаемого. И этот факт еще предстоит объяснить. По словам Тотоляна, антитела могут не вырабатываться при иммунодефицитных состояниях. Однако людей с такими патологиями немного. А вот среди выздоровевших после перенесенного коронавируса пациентов без антител к COVID-19 – гораздо больше.

Кроме того, выяснилось, что существует группа людей, которые совершенно невосприимчивы к коронавирусу, не заражаются им. Об этом стало известно после тщательного обследования врачей, работавших в так называемой "красной зоне" риска. Арег Тотолян рассказал, что эти медики "контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются".

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По мнению академика, с учетом полученных данных вскоре можно будет приблизиться к разработке нового средства борьбы с COVID-19, которое стоило бы меньше, но было бы эффективней вакцины.

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