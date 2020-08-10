Путин: задача - обеспечить вакциной от гриппа до 60% россиян

Что касается препарата от коронавируса, он станет доступен населению после государственной регистрации. Для широкого охвата вакцинации глава государства поручил обеспечить финансирование.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Владимир Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% россиян, из них 75% должны составлять люди из группы риска.

Президент добавил, что препарат от коронавируса станет доступен населению после государственной регистрации. Для широкого охвата вакцинации глава государства поручил обеспечить финансирование.

С докладом о проделанной работе до 1 октября выступит премьер-министр Михаил Мишустин. После этого глава правительства будет отчитываться ежемесячно.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые жители страны.

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