Выработка иммунитета к COVID-19 подтверждена - Роспотребнадзор

Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) продолжает изучать коронавирус нового типа и его влияние на человеческий организм.
КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Роспотребнадзор провел исследования, касающиеся выработки иммунитета к COVID-19. Данные представили на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости. Структура действует при правительстве РФ.
Проведенное в апреле исследование, изучавшее наличие иммунитета к коронавирусу среди медработников в Москве, показало, что должное количество иммуноглобулинов G выявляется у 17,7%.
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