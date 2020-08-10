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Выработка иммунитета к COVID-19 подтверждена - Роспотребнадзор

© Sputnik / Evgeny Odinokov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1715)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200810/31239299/vyrabotka-immuniteta-k-covid-19-podtverzhdena-rospotrebnadzor.html

Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) продолжает изучать коронавирус нового типа и его влияние на человеческий организм.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Роспотребнадзор провел исследования, касающиеся выработки иммунитета к COVID-19. Данные представили на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости. Структура действует при правительстве РФ.

Проведенное в апреле исследование, изучавшее наличие иммунитета к коронавирусу среди медработников в Москве, показало, что должное количество иммуноглобулинов G выявляется у 17,7%.

Разработка препарата от коронавируса. Архивное фото
© Sputnik / Pavel Lisitsin
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что практические результаты подтвердили гипотезу ученых – необходимое количество антител памяти вырабатывается через определенное время.

 "Мы повторили эти же исследования спустя чуть более 30 дней, и у этих же людей удельный вес имеющих напряженный иммунитет увеличился до 49,4%", - рассказала она.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1715)

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