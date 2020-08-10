Совсем рядом: на границе с Молдовой лежат 35 тонн вещества, разрушившего Бейрут

Огромную партию взрывчатого химиката, ставшего причиной неисчислимых бедствий ливанской столицы, обнаружила полиция румынского уезда Галац, который от южных районов Молдовы отделяет только река Прут.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Румынские правоохранители сообщили об обнаружении 35 тонн аммиачной селитры, хранившейся в ненадлежащих условиях в офисе одной из компаний в уезде Галац, сообщает Sputnik Румыния.

Вещество крайне опасно, именно этот химикат вызвал разрушительный взрыв в Бейруте. Для сравнения - взрыв в столице Ливана был вызван неправильным хранением более 2700 тонн.

В 2004 году селитра взорвалась и в Румынии: в городе Михайлешти на воздух взлетел грузовик, в котором находилось 20 тонн нитрата аммония.

Согласно предоставленной полицией информации, 7 августа правоохранители из Галаца провели проверку в одной из частных компаний в населенном пункте Влэдешти. Было обнаружено 2 килограмма незаконно хранившегося инсектицида, классифицированного как «очень токсичный», и 73 литра средства для защиты растений с истекшим сроком годности. Администратор компании не принял меры по нейтрализации этого вещества согласно закону.

Продолжив поиски, полиция также выявила 35 000 килограммов нитрата аммония, хранившихся в ненадлежащих условиях.

В настоящее время в отношении администратора компании ведется расследование по делу о незаконном обороте токсичных продуктов и веществ, непринятии мер по полной ликвидации опасных веществ и препаратов, ставших отходами, и несоблюдении обязанности хранить химические удобрения и средства защиты растений только в упакованном виде и в защищенных местах.

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