Халатность и коррупция: вероятные причин взрыва в Бейруте

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута обрастает версиями. Основными, однако, остаются халатность и коррупция, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечает агентство, расследование сосредоточено на том, почему партия аммиачной селитры оставалась на хранении вопреки письменным уведомлениям об опасности такого складирования.
Близкий к следствию источник сообщил, что "наиболее вероятной версией является халатность, напрямую связанная с коррупцией в обществе, особенно в свете того, что сменявшие друг друга правительства Ливана не стали избавляться от опасной партии аммиачной селитры, которая продолжала храниться в порту Бейрута на протяжении более семи лет".
Корреспондент агентства ссылается на источники, не исключающие версию "подрыва либо авианалета, которая, однако должна быть подтверждена аэрофотоснимками, которые ливанские власти пытаются получить от иностранных сторон".
Другой знакомый с ходом расследования источник заявляет, что "детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры, и с распадом ее гранул температура постепенно превысила 200 градусов по Цельсию, что и вызвало взрыв".
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбило стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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