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Последствия взрыва в порту Бейрута.

Халатность и коррупция: вероятные причин взрыва в Бейруте

© Sputnik / Valery Melnikov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200810/31241245/khalatnost-i-korruptsiya-sredi-prichin-vzryva-v-beyrute.html

Компетентные органы Ливана продолжают расследование катастрофы, произошедшей в столице в начале августа.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik.  Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута обрастает версиями. Основными, однако, остаются халатность и коррупция, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает агентство, расследование сосредоточено на том, почему партия аммиачной селитры оставалась на хранении вопреки письменным уведомлениям об опасности такого складирования.

Близкий к следствию источник сообщил, что "наиболее вероятной версией является халатность, напрямую связанная с коррупцией в обществе, особенно в свете того, что сменявшие друг друга правительства Ливана не стали избавляться от опасной партии аммиачной селитры, которая продолжала храниться в порту Бейрута на протяжении более семи лет".

Последствия взрыва в Бейруте.
© REUTERS / ISSAM ABDALLAH
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Также отмечается, что, по всей видимости, "завоз химических веществ в порт Бейрута не преследовал политических целей". Кроме того, нет информации и о том, что партия аммиачной селитры предназначалась для шиитской группировки "Хезболлах" или вооруженных группировок в Сирии.

Корреспондент агентства ссылается на источники, не исключающие версию "подрыва либо авианалета, которая, однако должна быть подтверждена аэрофотоснимками, которые ливанские власти пытаются получить от иностранных сторон".

Другой знакомый с ходом расследования источник заявляет, что "детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры, и с распадом ее гранул температура постепенно превысила 200 градусов по Цельсию, что и вызвало взрыв".

Последствия взрыва в порту Бейрута.
© Sputnik / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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Ранее президент Ливана Мишель Аун не исключил, что к трагедии причастны внешние силы.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбило стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

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