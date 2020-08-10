Минск после выборов: что происходит сейчас в центре белорусской столицы

Накануне, после первых данных об итогах голосования, там состоялись акция протеста и произошли беспорядки, которые, как считают правоохранители, могут возобновиться.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. К вечеру силовики оцепил площадь и скверы у стелы "Минск – город-герой", где 9 августа проходила акция оппозиции, а вечером в понедельник ожидается возможное продолжение беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.

В район стянуты значительные силы. Окрестные переулки патрулирует ОМОН. Его представители оградили заграждениями прилегающие скверы, через которые пропускают только после досмотра.

Как передает корреспондент РИА Новости, омоновцы интересуются у прохожих целью нахождения в этом районе. В районе собираются небольшие группы молодежи. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова находится большое количество автозаков и милицейских микроавтобусов.

Люди из оцепления в районе стелы объясняют прохожим, что находиться там небезопасно, также они запрещают делать фотографии. Патрули подходят к прохожим и зевакам, призывают их не толпиться.

Некоторые из проезжающих водителей поддерживают оппозицию гудками. В район стягиваются небольшие группы людей.

В центре города есть и те, кто наблюдает за происходящим на расстоянии. Журналисты предполагают, что они относятся к сторонникам митингующих, так как на них надеты белые майки — символы протеста. ОМОН призывает зевак разойтись. Четыре центральные станции метрополитена работают только на выход.

Примерно через полчаса силовики задержали несколько человек, передает Sputnik Беларусь. Среди них оказался и сотрудник телеканала RT Константин Придыбайло, позже отпущенный.

Затем автомобильное движение в районе у стелы "Минск – город-герой" было перекрыто.

Задержания протестующих начались в Бресте, сообщал затем Sputnik Беларусь.

Накануне после завершения голосования на выборах президента в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

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