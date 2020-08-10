МВД Белоруссии: ситуация - под контролем, сил и средств достаточно - фото

Силовики предупреждают, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что правоохранители не допустят дестабилизации в стране, отмечая, что "сил и средств" для сохранения ситуации под контролем достаточно, передает Sputnik Беларусь.

"Заявляем, что не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности", - сказал глава МВД.

Девятого августа состоялись выборы президента Белоруссии. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.

В понедельник протестные акции продолжились и в столице, и в других городах. Силовики приступили к задержаниям.

На второй день после выборов в Минске. © REUTERS / VASILY FEDOSENKO

Протестная акция в столице Белоруссии. © REUTERS / VASILY FEDOSENKO

Силовая акция правоохранителей. © REUTERS / VASILY FEDOSENKO

Задержания в Минске. © REUTERS / VASILY FEDOSENKO 1 / 4 © REUTERS / VASILY FEDOSENKO На второй день после выборов в Минске.

Сейчас милиция в Минске вытесняет манифестантов с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.

Часть протестующих отбежала в район старого города, известного своими барами и кафе. Некоторые активисты пытаются укрыться в этих заведениях, остальные стараются перегруппироваться в другом месте.

Большая группа сторонников оппозиции перебежала по автомобильному мосту через реку Свислочь. Вторая группа направилась в сторону улицы Романовская слобода и к площади Независимости.

Проезжающие автомобилисты выражают поддержку протестующим автомобильными гудками, некоторые высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают подходить новые группы протестующих с окраин Минска.

Противостояние протестующих и милиции переросло в столице в столкновения. Они произошли в районе Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

На перекрестках дежурят экипажи милиции. Сторонников оппозиции оттеснили из центра в район проспекта Машерова, а также Пушкинской площади, где продолжаются стычки ОМОНа и протестующих, милиция применяет светошумовые гранаты.

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