00:36 11 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.55
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск
Протесты в Белоруссии.

МВД Белоруссии: ситуация - под контролем, сил и средств достаточно - фото

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200810/31244263/mvd-belorussii-situatsiya-v-strane-nakhoditsya-pod-kontrolem.html

Силовики предупреждают, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что правоохранители не допустят дестабилизации в стране, отмечая, что "сил и средств" для сохранения ситуации под контролем достаточно, передает Sputnik Беларусь.

"Заявляем, что не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности", - сказал глава МВД.

Девятого августа состоялись выборы президента Белоруссии. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.

В понедельник протестные акции продолжились и в столице, и в других городах. Силовики приступили к задержаниям.

  • На второй день после выборов в Минске.
    На второй день после выборов в Минске.
    © REUTERS / VASILY FEDOSENKO
  • Протесты в столице Белоруссии.
    Протестная акция в столице Белоруссии.
    © REUTERS / VASILY FEDOSENKO
  • Силовая акция правоохранителей.
    Силовая акция правоохранителей.
    © REUTERS / VASILY FEDOSENKO
  • Задержания в Минске.
    Задержания в Минске.
    © REUTERS / VASILY FEDOSENKO
1 / 4
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
На второй день после выборов в Минске.

Сейчас милиция в Минске вытесняет манифестантов с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.

Протесты в Минске 9 августа.
© Sputnik / Илья Питалев
Минск после выборов: что происходит сейчас в центре белорусской столицы

Часть протестующих отбежала в район старого города, известного своими барами и кафе. Некоторые активисты пытаются укрыться в этих заведениях, остальные стараются перегруппироваться в другом месте.

Большая группа сторонников оппозиции перебежала по автомобильному мосту через реку Свислочь. Вторая группа направилась в сторону улицы Романовская слобода и к площади Независимости.

Проезжающие автомобилисты выражают поддержку протестующим автомобильными гудками, некоторые высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают подходить новые группы протестующих с окраин Минска.

Противостояние протестующих и милиции переросло в столице в столкновения. Они произошли в районе Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

На перекрестках дежурят экипажи милиции. Сторонников оппозиции оттеснили из центра в район проспекта Машерова, а также Пушкинской площади, где продолжаются стычки ОМОНа и протестующих, милиция применяет светошумовые гранаты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В МИДЕИ рассказали, пострадали ли граждане Молдовы на протестах в Минске


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу.
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться