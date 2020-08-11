Минск: столкновения с милицией, баррикады, выстрелы, взрывы, есть погибший

События в столице Белоруссии все более уходят в русло жесткого противостояния, хотя силовики ранее утверждали, что ситуация под контролем.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Столкновения между протестующими и милицией идут в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

На перекрестках дежурят экипажи милиции. Сторонников оппозиции оттеснили из центра в район проспекта Машерова, а также Пушкинской площади.

Туда проследовала колонна грузовиков внутренних войск, но автомобили заблокировали два их них. На перекрестке Кальварийской улицы и улицы Ольшевского скопилось много машин. Они намеренно преградили движение силовикам.

Другие автомобилисты в знак поддержки сигналят, пассажиры машут руками и бело-красно-белыми флагами, используемыми оппозицией. При этом жители города пропускают экипажи скорой помощи, которые покидают площадь. Действия медиков они встречают аплодисментами.

На самой площади продолжаются столкновения ОМОНа и протестующих, правоохранители применяют резиновые пули и светошумовые гранаты, идут задержания сторонников оппозиции. С места столкновений уезжают экипажи скорой помощи, а также автозаки с задержанными.

При столкновениях в Минске погиб человек, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — написала она в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В районе универсама "Рига" в Минске прогремело не меньше пяти взрывов, передает корреспондент агентства. Они сопровождались вспышками.

По данным агентства Sputnik Беларусь, там же звучат выстрелы.

Ранее сообщалось, что протестующие начали возводить в этом районе баррикады. Журналисты отмечали, что демонстрантов на улице очень много.

На этот час стало известно, что силовики разогнали акцию протеста у универсама "Рига" в Минске.

Манифестантов вытеснили во дворы, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Первые взрывы светошумовых гранат в этом районе раздались около 23:40, сейчас в районе "Риги" слышны сирены автомобилей экстренных служб.

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