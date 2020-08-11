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Протесты в Минске в понедельник

Вторая ночь протестов в Беларуси: как это было

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200811/31244601/vtoraya-noch-protestov-v-belarusi-kak-eto-bylo.html

Люди целенаправленно выходили на улицы белорусской столицы и других городов, чтобы выразить недовольство результатами выборов.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Несанкционированные акции протеста в регионах Беларуси завершились после полуночи, пишет Sputnik Беларусь. В Минске же ситуация стабилизировалась около трех часов, передает РИА Новости.

В понедельник белорусы снова организовали митинги в разных городах, чтобы выразить недовольство результатами прошедших президентских выборов. Уличные акции состоялись во всех областных центрах республики.

Протесты в Минске в понедельник
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Протесты в Минске в понедельник

Самые масштабные протесты прошли в Минске. Люди целенаправленно выходили на улицы белорусской столицы, чтобы выразить недовольство результатами избирательной компании. Силовики к этому были готовы и стянули спецтехнику и автозаки к стеле "Минск – город-герой" и Дворцу спорта.

Задержания в Минске в понедельник
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Задержания в Минске в понедельник

Как пишет Sputnik Беларусь, первые задержания проходили на проспекте Победителей. Стражи порядка задерживали на улицах обычных прохожих. Людей в центре становилось все меньше, но стали поступать сообщения о том, что волнения постепенно начинаются в разных районах Минска. В некоторых местах они перерастали в столкновения с правоохранителями.

Протесты в Минске в понедельник
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Протесты в Минске в понедельник

Автомобилисты перекрыли транспортными средствами проезд к месту демонстраций, а протестующие выстраивали баррикады. В ход шли металлические ограждения, деревянные поддоны, мусорные баки и продуктовые тележки.

Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, аплодировали и зажигали дымовые шашки. Правоохранители применили в отношении протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. К местам протестов прибыли кареты скорой помощи.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила в понедельник вечером, что во время массовых беспорядков в Минске погиб мужчина. Инцидент произошел во время несанкционированной акции протеста, которая проходила на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Там протестующие выстраивали баррикады из цветочных клумб для того, чтобы перекрыть движение.

Выборы президента Беларуси прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов в то же время начались несанкционированные акции протеста.

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