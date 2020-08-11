Эксперт объяснил, представляет ли опасность оплата услуг банковской картой

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Оплачивать услуги с помощью банковской карты в последнее время стало не так рискованно — повсеместное распространение чиповых карт практически уничтожило индустрию скимминга. Однако риски по-прежнему присутствуют в интернете, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу. Об этом заявил агентству "Прайм" руководитель отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
"Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей", — отмечает эксперт.
Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заявлял, что аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех.
Довольно часто злоумышленники предлагают от лица банка, госструктуры или какой-то партнерской организации уточнить данные человека: платежные, персональные, тематические.
Для того, что понять, что это не просто некачественная коммуникация собеседника, а именно мошенник, есть простой способ: всегда следует подвергать сомнению любые нестандартные формы коммуникации, отметил эксперт. То есть, если человек привык переводить финансовые средства с помощью мобильных приложений, и ему поступает звонок с непонятного номера, лучше попросить собеседника уточнить данные максимально детально.
Что надо знать:
- для любого перевода денег на карту человек, который совершает трансфер, нуждается лишь в ее номере;
- представители банка или другой структуры никогда не потребуют: пароли /PIN /CVV/CVC / одноразовые коды (OTP), которые приходят на мобильный телефон в виде SMS;
- если кто-то получил доступ к вашему банковскому, кредитному или online счету, необходимо немедленно обратиться в банк, чтобы закрыть счет. Банковские учреждения также могут выполнять операцию "отказ от платежа" (отмена транзакции), если считается, что с помощью вашей кредитной карты была совершена мошенническая операция;
- не используйте контактные данные, которые указаны в подозрительных e-mail или web-сайтах. Действительные контакты можно найти в телефонной книге, выписке банковского счета или на обратной стороне банковской карты;
- если для перевода, получения денег у вас просят PIN-код карты, дату истечения срока ее действия, код CVV / CVC, то вы должны быть встревожены и знать, что перед вами преступники.
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