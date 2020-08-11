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Банковские карты, архивное фото

Эксперт объяснил, представляет ли опасность оплата услуг банковской картой

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200811/31245703/Ekspert-obyasnil-predstavlyaet-li-opasnost-oplata-uslug-bankovskoy-kartoy.html

На какие уловки идут злоумышленники и как обезопасить свои денежные сбережения, объяснили эксперты - достаточно лишь выполнять простые правила, тогда счета будут в безопасности.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Оплачивать услуги с помощью банковской карты в последнее время стало не так рискованно — повсеместное распространение чиповых карт практически уничтожило индустрию скимминга. Однако риски по-прежнему присутствуют в интернете, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу. Об этом заявил агентству "Прайм" руководитель отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей", — отмечает эксперт.

Социальные сети
© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Интернет-мошенники в Молдове с легкостью могут узнать ваш номер телефона
Так, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперт рекомендует придерживаться ряда правил. Во-первых, нужно завести карту для онлайн-покупок с отдельным счетом и держать на нем столько денег, сколько намерены потратить в указанный день. Во-вторых, не стоит совершать крупные приобретения в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией. В-третьих, не нужно доверять свои персональные данные кому бы то ни было, даже если поступил звонок из банка или магазина.

Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заявлял, что аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех.

Довольно часто злоумышленники предлагают от лица банка, госструктуры или какой-то партнерской организации уточнить данные человека: платежные, персональные, тематические.

Для того, что понять, что это не просто некачественная коммуникация собеседника, а именно мошенник, есть простой способ: всегда следует подвергать сомнению любые нестандартные формы коммуникации, отметил эксперт. То есть, если человек привык переводить финансовые средства с помощью мобильных приложений, и ему поступает звонок с непонятного номера, лучше попросить собеседника уточнить данные максимально детально.

”Орден республики”
© Photo : Publika
Жертвами мошенника стали кавалеры Ордена Республики
Еще один вид обмана - преступники связываются с владельцами банковских карт через объявления, размещенные на сайтах по продаже товаров в социальных сетях и проявляют заинтересованность в покупке / брони, просят персональные данные человека: номер карты, код безопасности (CVV/CVC), одноразовые пароли, которые приходят по SMS на номер телефона держателя карты. А на самом деле эту информацию используют мошенники для доступа к Web/Mobile-banking, то есть для управления банковскими счетами жертв.

Что надо знать:

  • для любого перевода денег на карту человек, который совершает трансфер, нуждается лишь в ее номере;
  • представители банка или другой структуры никогда не потребуют: пароли /PIN /CVV/CVC / одноразовые коды (OTP), которые приходят на мобильный телефон в виде SMS;
  • если кто-то получил доступ к вашему банковскому, кредитному или online счету, необходимо немедленно обратиться в банк, чтобы закрыть счет. Банковские учреждения также могут выполнять операцию "отказ от платежа" (отмена транзакции), если считается, что с помощью вашей кредитной карты была совершена мошенническая операция;
  • не используйте контактные данные, которые указаны в подозрительных e-mail или web-сайтах. Действительные контакты можно найти в телефонной книге, выписке банковского счета или на обратной стороне банковской карты;
  • если для перевода, получения денег у вас просят PIN-код карты, дату истечения срока ее действия, код CVV / CVC, то вы должны быть встревожены и знать, что перед вами преступники.

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