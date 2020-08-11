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Тедрос Адханом Гебрейесус.

Надежда на победу в борьбе с COVID-19 существует - ВОЗ

© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1723)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200811/31246990/nadezhda-na-pobedu-v-borbe-s-covid-19-suschestvuet-voz.html

Глава Всемирной организации здравоохранения призывает мировых лидеров действовать, а население планеты – соблюдать карантинные меры.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Хотя количество заражений коронавирусом в мире приближается к двадцати миллионам, а летальных исходов, вызванных заболеванием, уже около 750 тысяч, надежда на победу над пандемией COVID-19 существует. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"Есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — заявляет Гебрейесус.

Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
В ВОЗ дали прогноз по срокам пандемии COVID-19
Он привел в пример Новую Зеландию, Руанду и островные государства в Карибском море и Тихом океане, отметив, что этим странам удалось на раннем этапе остановить распространение опасной болезни. Новую Зеландию глава ВОЗ назвал "мировым образцом того, как нужно бороться с коронавирусом".

При этом Гебрейесус особо подчеркнул важность соблюдения ограничительных мер.

"Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус", — заявил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения подчеркивал, что в настоящее время универсального средства против COVID-19 не существует. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1723)

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