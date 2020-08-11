Надежда на победу в борьбе с COVID-19 существует - ВОЗ

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Хотя количество заражений коронавирусом в мире приближается к двадцати миллионам, а летальных исходов, вызванных заболеванием, уже около 750 тысяч, надежда на победу над пандемией COVID-19 существует. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"Есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — заявляет Гебрейесус.

Он привел в пример Новую Зеландию, Руанду и островные государства в Карибском море и Тихом океане, отметив, что этим странам удалось на раннем этапе остановить распространение опасной болезни. Новую Зеландию глава ВОЗ назвал "мировым образцом того, как нужно бороться с коронавирусом".

При этом Гебрейесус особо подчеркнул важность соблюдения ограничительных мер.

"Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус", — заявил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения подчеркивал, что в настоящее время универсального средства против COVID-19 не существует.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova