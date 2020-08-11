Размером с государство: в океане растет площадь "мусорных островов"

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Крупнейший "мусорный остров", существующий на нашей планете, больше одного из Североамериканских штатов и сравним по своим размерам с Францией. Об этом РИА Новости сообщили исследователь и защитник океана Филипп Кусто (внук знаменитого Жак-Ива Кусто) и его супруга Ашлан Брок.

По словам Брок, таких громадных островов из мусора в океане пять. Пластик в них сносит океаническими течениями со всего мира.

"Самый большой "мусорный остров" расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции", - рассказала она.

Основу мусорных островов составляет пластик, в океан мусор стекается из рек, - отметил, в свою очередь, Филипп Кусто.

Он добавил что, в основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек.

Очисткой этих водных артерий, а также другой работой в сфере охраны природы занимается экологический фонд EarthEcho International, основанный Филиппом Кусто.

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