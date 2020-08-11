Вакцину от COVID-19 проверят на безопасность

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Безопасность и качество созданной российским центром Гамалеи вакцины от коронавируса пройдет тщательную проверку на каждом из необходимых этапов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
"Качество и безопасность вакцины будет отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла", - отмечает ведомство.
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Как отметили в пресс-службе, чтобы ввести вакцину в гражданский оборот, необходимо получить разрешение Росздравнадзора.
При этом "система допуска в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, в первую очередь вакцин, предполагает обязательный контроль качества каждой серии по всем показателям качества в лабораторных комплексах".
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