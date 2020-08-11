Вакцину от COVID-19 проверят на безопасность

Федеральная служба России по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что новая вакцина от коронавируса пройдет тщательный контроль.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Безопасность и качество созданной российским центром Гамалеи вакцины от коронавируса пройдет тщательную проверку на каждом из необходимых этапов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

"Качество и безопасность вакцины будет отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла", - отмечает ведомство.

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Росздравнадзор также уточнил, что при помощи действующей в стране системы фармаконадзора, показавшей свою результативность, есть возможность наблюдать за всеми нежелательными реакциями препаратов и соответствующим образом на них реагировать.

Как отметили в пресс-службе, чтобы ввести вакцину в гражданский оборот, необходимо получить разрешение Росздравнадзора.

При этом "система допуска в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, в первую очередь вакцин, предполагает обязательный контроль качества каждой серии по всем показателям качества в лабораторных комплексах".

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