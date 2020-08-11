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Первая в мире вакцина от коронавируса.

Вакцину от COVID-19 проверят на безопасность

© Photo : пресс-служба Минздрава РФ
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1722)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200811/31251488/vaccinu-ot-covid-19-proveriat-na-bezopasnosti.html

Федеральная служба России по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что новая вакцина от коронавируса пройдет тщательный контроль.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Безопасность и качество созданной российским центром Гамалеи вакцины от коронавируса пройдет тщательную проверку на каждом из необходимых этапов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

"Качество и безопасность вакцины будет отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла", - отмечает ведомство. 

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© REUTERS / Dado Ruvic
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Росздравнадзор также уточнил, что при помощи действующей в стране системы фармаконадзора, показавшей свою результативность, есть возможность наблюдать за всеми нежелательными реакциями препаратов и соответствующим образом на них реагировать.

Как отметили в пресс-службе, чтобы ввести вакцину в гражданский оборот, необходимо получить разрешение Росздравнадзора.

При этом "система допуска в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, в первую очередь вакцин, предполагает обязательный контроль качества каждой серии по всем показателям качества в лабораторных комплексах".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1722)

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