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Россотрудничество ждет ребрендинг

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200811/31254741/rossotrudnichestvo-zhdet-rebrending.html

Российские центры науки и культуры, действующие в разных странах, в том числе на пространстве СНГ, вскоре ждут серьезные преобразования.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Федеральное агентство РФ Россотрудничество сменит название. Об этом заявил его руководитель Евгений Примаков, передает РИА Новости.Одна из причин в том, что старое название сложно произносить иностранцам.

Евгений Примаков
© Sputnik / Алексей Даничев
Примаков стал руководителем Россотрудничества: Путин подписал указ

"Сеть наших РЦНК (Российских центров науки и культуры - ред.), ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово "Россотрудничество", его очень сложно выговорить любому иностранцу", - сказал Примаков в рамках организованной фондом Горчакова онлайн-конференции.

По его словам, над новым названием нужно будет основательно поработать, ему предстоит стать более дружелюбным и символизировать открытость.

"Эта сеть РЦНК тоже должна быть преобразована, потому что то, как работают эти подразделения, не удовлетворяет ни нас, Россотрудничество, ни министерство иностранных дел, ни центры принятия решений", - также заявил Примаков.

По словам главы Россотрудничества, работа агентства и его представительств в целом должна носить более практический характер и быть полезной для людей. Примаков считает, что РЦНК нужно действовать по клубной системе. Примером могут стать русские клубы, доступные для тех, кто всегда открыт к общению с Россией.

Евгений Примаков: Россотрудничество ждут "очень большие перемены">>>

"Тут тоже есть свои организационные сложности. Повторяю, это федеральный орган исполнительной власти, иногда наш РЦНК находится внутри комплекса зданий посольства, туда просто так нельзя зайти, потому что там охрана, решетка и колючая проволока, поскольку это дипломатическое представительство", - проинформировал он.

Глава Россотрудничества предлагает начать с тех мест, где новую систему выстроить можно, а в остальном "обсуждать и думать, где это можно сделать".

Евгений Примаков – журналист-международник, долгое время работал под псевдонимом Евгений Сандро. В 2018 был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Возглавляет Россотрудничество с 25 июня нынешнего года.

По данным официального сайта организации, у Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в настоящее время 97 представительств в 80 странах мира.

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