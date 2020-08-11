Последний полет "Пахтакора": со дня гибели молдавского рейса прошел 41 год

Отзвуки страшной трагедии до сих пор слышны в странах постсоветского пространства — казалось, будто эта авиакатастрофа коснулась каждой семьи в Советском Союзе.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В 1979 году в небе над украинским Днепродзержинском столкнулись два пассажирских самолета, один из которых был молдавским. В авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту двух воздушных судов — 178 человек, в том числе 29 детей и 14 футболистов узбекской команды "Пахтакор", которая летела из Ташкента на матч в Минск.

Официальная пресса в те времена крайне скупо сообщала о техногенных катастрофах — несколькими сухими строками, на неприметном месте в середине газеты "Правда" или "Известия". Однако августовская трагедия 1979 года оказалась слишком громкой — огромное число жертв, множество семей, которые не дождались своих близких, и гибель команды "Пахтакор", выступающей в Высшей лиге чемпионата СССР — все это было оказалось невозможно обойти молчанием.

Трагедия нанесла тяжелую рану сразу четырем республикам — Белорусской, Молдавской, Узбекской и Украинской ССР. То, что не сообщали газеты, передавалось из уст в уста. Слухи о страшной авиакатастрофе и гибели "Пахтакора" прокатились по всему Советскому Союзу, обрастая новыми, часто вымышленными подробностями. Говорили, что самолет сбили, "потому что летел над секретной зоной", что столкнулись не два, а три самолета. Секретность, которая окружала трагедию, подливала масла в костер слухов.

Что произошло в небе над Днепродзержинском

Столкновение двух пассажирских самолетов над Украиной по числу жертв стало крупнейшей на тот момент авиационной катастрофой в истории СССР. Позже, в июле 1985 года, печальное лидерство перейдет к падению самолета "Ту-154" Ташкентского авиационного отряда близ узбекского Учкудука, когда погибли 200 человек.

В тот день, 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском (с 2016 года город переименован в Каменское) столкнулись два турбореактивных "Ту-134А" — Минского и Кишиневского авиаотрядов. Самолет, на котором летели футболисты "Пахтакора", вез 77 пассажиров, в том числе и 13 детей, по маршруту Ташкент-Минск. На борту второго лайнера, выполнявшего рейс Челябинск-Кишинев, находились 88 пассажиров, в том числе 16 детей.

Последняя команда — набрать высоту — была отдана диспетчером экипажу одного из погибших воздушных судов в 13 часов 34 минуты. Услышав в эфире реплику от пилота абсолютно другого борта, диспетчер по ошибке принял ее за ответ белорусского экипажа, хотя тот на самом деле не воспринял важнейшую команду и в эфир не выходил. Диспетчер посчитал ситуацию разрешенной и переключился на другие рейсы. До столкновения оставалась 1 минута и 5 секунд, которые были потрачены на перебранку между диспетчерами.

А в 13.37 командир Ан-2, выполнявший рейс Черкассы-Донецк, сообщил диспетчерам: " Харьков, что-то падает с неба!" Через три минуты он же доложил: "Харьков, в районе населенного пункта Куриловка наблюдаю падение частей самолета. По-моему, Ту-134".

Удар был страшным — обломки двух лайнеров разбросало в окрестностях трех сел — Куриловки, Николаевки и Елизаветовки Петриковского района Днепропетровской области.

По заключению следственной госкомиссии, причиной катастрофы стала ошибка малоопытного авиадиспетчера Харьковского районного центра управления воздушным движением — тот не сумел "развести" два самолета, что проходили в зоне его ответственности на пересекающихся курсах.

Самолеты столкнулись в небе несколько раз

Из отчета госкомиссии по расследованию причин катастрофы следует, что у пассажиров и экипажа обоих самолетов после столкновения не было шансов выжить. Изучив характер повреждений обломков, эксперты до мелочей воссоздали момент столкновения.

Самолеты шли на высоте 8400 метров. Кишиневский "Ту-134" пилотской кабиной столкнулся с правым крылом подходящего слева минского лайнера, произошло разрушение кабины пилотов и части пассажирского салона молдавского самолета, а также крыла у белорусского.

Mid-air collision: Aeroflot Flight 7628 & Aeroflot Flight 7880 (1979). Collided over Dniprodzerzhynsk (Kamianske), Ukraine. Deaths 178 (all) pic.twitter.com/9OVUhc14ie — Air Disasters (@AirCrashMayday) March 11, 2017

​После столкновения оба самолета начали вращаться, двигаясь параллельными курсами. Обломки двигателей, фюзеляжа и приборов, выброшенных ударом в пространство, обрушились на работающие двигатели минского лайнера. Затем два воздушных судна столкнулись кормой, у белорусского самолета отрубило верхнюю часть хвоста, и началось беспорядочное падение.

​О том, что пережили перед гибелью пассажиры, наверное, лучше не думать. Но об этом не могут забыть сотни людей, чьи близкие погибли 11 августа 1979 в небе над Днепродзержинском. А также миллионы граждан многих стран на постсоветском пространстве, для которых слово "Пахтакор" навсегда стало символом страшной трагедии, ужаснувшей население СССР. Трагедии тем более жуткой, что об этом не писали газеты, а если и говорили вслух, то вполголоса. Первые подробности авиакатастрофы были опубликованы в прессе лишь спустя двадцать лет.

Память о трагедии: Узбекистан, Молдова, Белоруссия

Недостаток официальной информации не помешал жителям Советского Союза почувствовать — на страну обрушилось огромное горе. Катастрофа, которую помнят по гибели "Пахтакора", объединила общей бедой огромные массы людей, целые республики, что позже станут независимыми государствами.

"Когда это случилось, мне было всего семь лет, но я помню абсолютно все. Когда люди узнали об этом страшной трагедии, весь Советский Союз сплотился. Это был настоящий ужас, ведь погибшие ребята были совсем молоды... В те страшные дни спортсмены со всех республик приехали в Узбекистан, чтобы хоть показать свою поддержку", — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан бывший игрок "Пахтакора" Алексей Корниченко.

Футбольный клуб "ПАХТАКОР" Футбольный клуб "ПАХТАКОР".

"Помню, как вскоре после трагедии в Кишиневе был футбольный матч, и перед игрой погибших почтили минутой молчания", — рассказал Sputnik Молдова ветеран молдавской журналистики Дмитрий Сидоров. — Республики, чьи футбольные команды играли в Высшей лиге, делегировали лучших игроков в "Пахтакор", чтобы восполнить его потерю".

По его словам, в Молдове тогда друг на друга наложились сразу две трагедии — в 1977 году, за два года до трагедии над Днепродзержинском, в Молдавии произошло разрушительное землетрясение.

"Общая беда объединяет людей. Ведь, после того землетрясения в 1977 году специалисты из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана построили в Кишиневе, на Московском проспекте, три жилых многоквартирных дома. Мы ощущали поддержку братских народов и всегда старались помочь им", — рассказал Сидоров.

В Минске матч, на который летел "Пахтакор", очень ждали, рассказал Sputnik Беларусь Михаил Вергеенко, который в 1979-м был капитаном минского "Динамо". После трагедии, когда появилось обращение к футболистам с просьбой помочь возродить "Пахтакор", в Ташкент отправились и белорусские спортсмены.

"От нашей команды поехал Петя Василевский. Это был благородный поступок. Все прекрасно понимали, что эту трагедию восполнить нельзя ничем. Но сохранить футбольные традиции, помочь этой команде сформироваться, вырастить новое поколение было можно", – вспоминает белорусский футболист.

После этой авиакатастрофы в регламент чемпионата СССР по футболу была внесена статья, по которой в течение трех лет (включая чемпионат СССР 1979 года) независимо от результатов "Пахтакор" сохранял место в Высшей лиге советского футбола. Все члены футбольной команды "Пахтакор" были похоронены в Ташкенте на Боткинском кладбище города, где им поставлен памятник.

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