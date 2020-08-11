Минск: третий вечер после президентских выборов

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. На проспекте Независимости в центре города наблюдается повышенное число сотрудников ГАИ и автомобилей ДПС, передает корреспондент РИА Новости.

Пока они находятся на обочине и не регулируют движение транспорта. Кроме того, увеличенное количество экипажей ГАИ патрулирует улицы города, примыкающие к центру.

Спецтехники на самом проспекте Независимости нет, однако транспорт милиции расположен на соседних улицах и во дворах.

На подъезде к Октябрьской площади и на ней самой пока стоят в стороне элементы металлического ограждения. Там же находится группа сотрудников спецназа, пока без специального обмундирования, их щиты сложены рядом.

На еще одной крупной улице города, проспекте Победителей, наблюдается схожая ситуация, но здесь на обочине припаркованы транспорт для перевозки сотрудников милиции, микроавтобусы для возможных задержанных и автозаки. Рядом с ними стоят сотрудники ОМОНа, есть кинологи и собаки. Сосредоточение спецтранспорта наблюдается в районе стелы "Минск - город-герой", где два дня назад была разогнана акция оппозиции. Ограничений для движения транспорта нет, но на обочине стоят элементы ограждения.

Ближе к вечеру солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент агентства.

Силовики патрулируют окрестности и останавливают подозрительных лиц, иногда им приходится бежать за группами людей.

Проезжающие автомобилисты выражают возмущение гудками.

Постепенно людей в этом районе становится все больше, отмечает корреспондент. Они наблюдают за происходящим, солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте.

По данным Sputnik Беларусь, в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Несколько станций метро закрыли, поезда проходят их без остановок.

В то же время правительство Белоруссии опровергло сообщения о введении комендантского часа в Минске, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Доверяйте только официальным источникам информации. Официально такой информации нет", - заявила агентству пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.

Жители Белоруссии выходили на массовые несанкционированные акции в воскресенье и в понедельник. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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