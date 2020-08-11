Дорога перемен – какие реформы ждет Россотрудничество в этом году?

Изменение названия, увеличение квот для студентов из СНГ и работа с известными артистами – лишь малая часть новой стратегии агентства.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik, Данара Курманова. Еще в конце июня этого года стало известно: руководителем агентства Россотрудничество назначен депутат Госдумы и тележурналист Евгений Примаков. В первый же день вступления на должность Примаков пообещал СМИ, что теперь ведомство ждут "большие перемены". Однако подробности раскрыл лишь 11 августа, в ходе своей онлайн-лекции. Sputnik рассказывает о самых важных деталях новой программы агентства.

Никакой мягкой силы

Прежде всего, новый глава Россотрудничества предложил партнерам агентства отказаться от термина "мягкая сила" - потому что, как признался сам, терпеть его не может.

"Это что-то непонятное и выдуманное не нами", - заявил Евгений Примаков в самом начале лекции.

И пустился в объяснения: цель Россотрудничества изначально состояла не в применении силы, а в обеспечении международного комфорта и спокойствия. Через культурные и образовательные программы агентство создает благоприятные условия для развития как самой России, так и государств-партнеров.

Дальше – больше: по словам Примакова, Россотрудничество уходит и от идеи гуманитарного присутствия. "Это старый концепт, - пояснил свое решение руководитель. – Мы должны перейти от гуманитарного присутствия к гуманитарному влиянию, которое помогает сохранять мир".

В качестве примера такого влияния он привел трагедию в Бейруте, когда агентство впервые участвовало в отправке врачей на помощь пострадавшим. Данную акцию Примаков назвал символической и добавил: именно такие мероприятия способствуют, чтобы за рубежом к России относились более дружелюбно. Они показывают, что в действиях агентства нет никакой силы - лишь стремление к солидарности.

Работа в режиме нон-стоп

Прежде чем провести открытую лекцию, Евгений Примаков около месяца изучал работу Россотрудничества и пришел к выводу: реформы в агентстве нужно начинать с сети русских клубов.

"Они должны работать не от мероприятия к мероприятию, а постоянно, - заявил Примаков. – Это должна быть именно клубная система, чтобы участники могли прийти, когда вздумается, поговорить друг с другом, почитать книжки. Ведь эти центры за рубежом существуют именно для людей, которые нуждаются в общении с Россией".

По мнению Примакова, каждый клуб должен ориентироваться не только на молодежь, но и на более взрослые группы населения, ведь за границей проживает немало выходцев из СССР, близких уже к пенсионному возрасту. Причем каждой возрастной категории нужны индивидуальные активности.

"Нам не нужен формат мероприятий для галочки, когда гостей поят чаем", - сказал Евгений Примаков и призвал работников агентства максимально уйти от идей в стиле "День русской музыки" или "Праздник русского пельменя".

Однако в изменении режима работы русских клубов есть одна проблема. Многие русские центры находятся в зданиях посольств РФ, и просто так в них зайти нельзя. "Поэтому сейчас начнем работу с тех центров, в которых новую систему выстроить можно", - сказал Примаков.

Без знаменитостей не обойтись

Понадобится Россотрудничеству и грамотное продюсирование. Основной аудиторией агентства является молодежь, а молодым людям интересна поп-культура: современная музыка, книги, фильмы и сериалы. Через все это будущие студенты могут увлечься русской культурой в целом, считает Евгений Примаков.

По его мнению, важно знакомить молодежь с классикой. Но нельзя и сбрасывать со счетов увлечения и интересы, свойственные юности. "Мало кто начинал учить английский язык, чтобы в оригинале читать Шекспира, хотя такие люди тоже есть, - сказал руководитель агентства. – Для современных ребят язык – это прежде всего социальные и экономические возможности".

В связи с этим Россотрудничество должно приглашать больше знаменитых артистов на зарубежные мероприятия, сообщил Примаков. "Это должны быть люди, о которых говорят везде, - подытожил он. – А не только маленькие творческие коллективы, о которых будут говорить в такой же маленькой компании".

Все по-новому

Впрочем, само название Россотрудничество звучит не особенно молодежно и понятно для людей, не владеющих русским языком, полагает Евгений Примаков. Поэтому агентству нужен ребрендинг, и переименовать нужно не только само ведомство, но еще российские центры науки и культуры (РЦНК).

"РЦНК – это вообще ужасная аббревиатура, как и само слово Россотрудничество. Иностранец его выговорить не в состоянии", - рассудил Примаков.

При этом ведомство сохранит официальное устоявшееся название - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Менять нужно лишь внешний бренд для нерусскоязычной аудитории. Русскоговорящих людей-то слово Россотрудничество не испугает. А создание нового названия для агентства повлечет за собой множество ненужных трат – как минимум, смену вывесок и официальных бланков. В конце концов, эти деньги можно потратить на что-то более полезное, считает Евгений Примаков.

Вообще, кажется, рациональность и экономия стали определяющими факторами в стратегии Примакова. Нанимать бренд-менеджеров для создания новой аббревиатуры он тоже не планирует. Вместо этого хочет устроить открытый конкурс, чтобы название агентства придумали студенты, когда-то поступившие в российские университеты через Россотрудничество.

Как объясняет эту идею сам Примаков, логика этого решения очевидна – никто не прочувствует концепцию бренда для проекта лучше, чем непосредственный участник проекта.

Упор на СНГ

Занимаясь новыми проектами, Россотрудничество не бросает продвижение российского образования, спешит заверить слушателей Евгений Примаков в конце лекции. "По указу президента РФ квоты по бесплатному обучению для иностранных студентов увеличат вдвое в ближайшие несколько лет. Сейчас их объем составляет 15 тысяч", - сказал он.

Более того, агентство стремится поддерживать любые образовательные проекты, связанные с Россией и русским языком, будь то крупный университет или провинциальный детский сад. "Даже если кто-то за границей во дворе создал группу и учит русские сказки, это уже прекрасно", - сказал Примаков.

Также Россотрудничество будет уделять больше внимания аналитике, чтобы еще лучше понимать, что интересует современную молодежь. Для этого агентство намерено кардинально изменить сайт. "Людям должно быть интересно следить за гуманитарной деятельностью России, а на наш сайт в нынешнем виде никто в здравом уме развлечения ради не полезет, - говорит Евгений Примаков. – Надо сделать его более читабельным".

Все эти действия, несомненно, требуют времени, так как агентство работает в жестких рамках – каждый проект нужно утвердить как минимум за год до старта. И тем не менее, глава Россотрудничества обещает, что благодаря нововведениям организация станет еще более открытой. "Это поможет бороться со старыми стереотипами, которые могли возникнуть у кого-либо в отношении нашего агентства из-за репутационных издержке, которые у нас по старой памяти, конечно, есть" - заключил Примаков.

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