Белоруссия, 11 августа: число другое, сценарий тот же - видео

Третий вечер после президентских выборов в стране спокойным не стал, акции протеста продолжились во многих городах.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. К вечеру солдаты внутренних войск стали оттеснять протестующих от станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в этом районе начались выборочные задержания. Постепенно людей в центре города становится все больше, отмечает корреспондент. Они наблюдают за происходящим, силовики пытаются помешать им собраться в одном месте.

По данным Sputnik Беларусь, в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Несколько станций метро закрыли, поезда проходят их без остановок.

В центре Бреста начались столкновения протестующих с бойцами ОМОНа, передает Sputnik Беларусь.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как один из оппозиционеров прыгает на щиты, другой распыляет газ. В ответ силовики применяют дубинки. Пока ни фейерверков, ни светошумовых гранат не видно.

В Гродно начали задерживать участников протестной акции, передает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов остановили четырех журналистов, одного избили.

В центре города перекрыли движение. Здания горисполкома и облисполкома взяли в оцепление.

"Ездят автозаки и бронированные машины. Людей в центре почти нет. Гродненцы говорят, что им страшно гулять", — говорится в сообщении.

Также ситуация начинается накаляться и в других городах.

В столице столкновения перешли в новую фазу. ОМОН разгоняет протестующих около ТЦ "Магнит" в Минске резиновыми пулями, сообщили очевидцы агентству Sputnik Беларусь.

По их словам, шеренга из нескольких десятков омоновцев растянулась метров на 200 поперек проспекта Дзержинского. По протестующим открыли огонь резиновыми пулями. Они пытаются скрыться в парке Павлова, прилегающем к проспекту, однако по его периметру уже расставлено большое количество автозаков.

Ближе к полуночи бойцы ОМОНа закончили разгонять большую толпу протестующих на проспекте Дзержинского в Минске. Силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, самых активных митингующих задержали. Из этого района отъезжают экипажи скорой помощи и автозаки.

Оставшиеся сторонники оппозиции пытаются перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.

Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие.

Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.

Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб.

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