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Протесты в Минске, день 3

Третья ночь протестов в Беларуси: вновь задержания - видео

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200812/31260989/tretya-noch-protestov-v-belarusi-vnov-zaderzhaniya-video.html

Несанкционированные протестные акции не стихают в белорусской столице в течение трех дней. Как все происходило в ночь с 11 на 12 августа?

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. На третий день после президентских выборов в белорусской столице вновь прошли протесты. На этот раз речь идет о спальных районах Минска. Как пишет Sputnik Беларусь, столкновения с правоохранителями носили не такой массовый характер, как днем ранее.

Протесты в Минске, день 3
© Sputnik / Виктор Толочко
Протесты в Минске, день 3

Вечером 11 августа демонстранты выходили в разных районах столицы - Уручье, Серебрянка, Каменная горка, Малиновка и ст.м. "Пушкинская". Но правоохранители быстро пресекали попытки сбора митингующих. При разгоне силовики использовали дубинки, шумовые гранаты и резиновые пули.

Протесты в Минске, день 3
© Sputnik / Виктор Толочко
Протесты в Минске, день 3

Движение на части улиц и проспектов столицы было перекрыто, заведения общепита прекратили работать раньше обычного времени.

Протесты в Минске, день 3
© Sputnik / Виктор Толочко
Протесты в Минске, день 3

По итогам протестов пострадали не только митингующие, но и журналисты.

Известно, что фотокорреспонденту Associated Press Сергею Грицу разбили камеру, также сообщалось о задержании журналистов ряда белорусских изданий.

Вечером 9 августа, после выборов президента Беларуси, победу на которых, по предварительным данным ЦИК одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяла против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытесняла протестующих из центра города.

По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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