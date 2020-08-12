Видео: полиция предоставила детали дела о 35 тоннах аммиачной селитры в Галаце

В Инспекторате полиции уезда Галац сообщили, что в настоящее время вещество находится на хранении в компании, где его обнаружили.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Румынский Галац попал в поле зрения СМИ после того, как несколько дней назад полиция объявила об обнаружении 35 тонн аммиачной селитры, хранившейся в ненадлежащих условиях в офисе одной из компаний. Администратор фирмы проходит по делу о незаконном обороте токсичных продуктов и веществ, сообщает ro.sputnik.md.

Вещество крайне опасно, именно этот химикат вызвал разрушительный взрыв в Бейруте. В 2004 году селитра взорвалась и в Румынии: в городе Михайлешть на воздух взлетел грузовик, в котором находилось 20 тонн нитрата аммония. Для сравнения - взрыв в столице Ливана связан с неправильным хранением более 2700 тонн.

Подробности дела о 35 тоннах аммиачной селитры рассказала Sputnik представитель Инспектората полиции уезда Галац Габриела Костин.

"На данный момент мне известно, что вещество оставлено "под стражей", потому что его нельзя было забрать. При этом администратор компании обязан организовать специальное место для хранения. На следующий день после обращения туда отправились мои коллеги. Там уже строилась специальная бетонная платформа для хранения", - отметила собеседница.

Ниже можно посмотреть видео спеоперации полиции. Кадры предоставлены инспекторатом полиции уезда Галац.

Огромную партию химиката, ставшего причиной бедствия в ливанской столице, обнаружила полиция румынского уезда Галац, который от южных районов Молдовы отделяет только река Прут.

Согласно предоставленной полицией информации, 7 августа правоохранители из Галаца провели проверку в одной из частных компаний в населенном пункте Влэдешть. Было обнаружено 2 килограмма незаконно хранившегося инсектицида, классифицированного как "очень токсичный", и 73 литра средства для защиты растений с истекшим сроком годности. Администратор компании не принял меры по нейтрализации этого вещества согласно закону.

Продолжив поиски, полиция также обнаружила 35 тонн нитрата аммония, хранившихся в ненадлежащих условиях.

В настоящее время в отношении администратора компании ведется расследование по делу о незаконном обороте токсичных продуктов и веществ, непринятии мер по полной ликвидации опасных веществ и препаратов, ставших отходами, и несоблюдении обязанности хранить химические удобрения и средства защиты растений только в упакованном виде и в защищенных местах.

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