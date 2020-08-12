Иностранным студентам стало проще работать в России – детали нового закона

В Россотрудничестве рассказали о новом онлайн-сервисе, который поможет бороться с нелегальным трудоустройством студентов из СНГ.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik, Данара Курманова. Иностранные студенты в России теперь могут устроиться на работу по специальности без оформления каких-либо документов. Отныне им не нужны ни разрешения, ни патенты. Благодаря поправкам в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" студенту-иностранцу достаточно прийти на собеседование со справкой из университета.

Данные новшества вступили в силу 5 августа. А ровно через неделю в агентстве Россотрудничество рассказали, какие дополнительные проекты для студентов-иностранцев повлек за собой обновленный закон. Sputnik выяснял, как ведомство собирается помогать студентам найти работу по специальности.

Без вреда для учебы

Чем хороши новые поправки? Отныне иностранный студент, учащийся в России, может начать выстраивать карьеру прямо с первого курса.

"Для студентов-иностранцев стал доступен российский рынок труда. Вопрос лишь в их успешности", - объяснил Sputnik руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

По мнению Примакова, возможность работать по специальности отдаляет студентов от случайных подработок, не связанных с будущей профессиональной деятельностью. Ведь если работа по специальности дает молодежи практический опыт и базу для научных исследований, то сфера обслуживания, в которой до сих пор чаще всего трудились студенты, наоборот, мешает учиться качественно.

"Возникает вопрос: для чего все эта история? Студент приехал учиться, а через полгода идет подрабатывать в такси", - говорит Примаков и отмечает: в таких условиях не до подготовки к занятиям.

Риски все-таки есть

Подработка в период учебы – это нормальная практика для студентов, особенно если она позволяет лучше узнать будущую профессию. Практические навыки помогут молодежи избежать проблем с трудоустройством после выпуска из университета, так как не стоит забывать: многие компании ищут специалистов хотя бы с минимальным опытом.

Однако новые поправки несут в себе и определенный риск – нелегальное трудоустройство, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Важно, чтобы при найме студентов работа оформлялась легально, соблюдались законы о труде и техника безопасности, а также велись социальные отчисления. Все это можно обеспечить, организуя централизованные процессы найма и поиска работы через сотрудничество бизнеса и факультетов", - говорит Мендкович.

В Россотрудничестве тем временем отмечают: агентство уже обсуждает с крупными университетами варианты помощи студентам в поисках работы.

"На днях мы были в Орле и говорили о том, что медицинские вузы могли бы посодействовать выпускникам при трудоустройстве в лечебные заведения. Самим туда устроиться не так-то просто", - отмечает Евгений Примаков.

Бумаги больше не нужны

С позицией Примакова согласен Бехбуди Рафиков, хирург-ординатор из Узбекистана.

© Photo : ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Бехбуди Рафиков.

На родине, в Самарканде, Бехбуди считался одним из самых перспективных студентов – был старостой студенческого научного общества, его исследованиями заинтересовались международные медицинские журналы. Проходить ординатуру Бехбуди решил за рубежом, и его выбор пал на Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова.

"Преимущества российского образования очевидны: это высокое качестве за приемлемую цену и общая история, - обосновал свой выбор молодой специалист. – Но я хотел еще и работать. Во время пандемии из-за перепрофилирования многих больниц возросла нагрузка на наш центр. Минздрав допустил ординаторов к работе в качестве стажеров под руководством старших хирургов, и мы получили колоссальный опыт. Для врача практика бесценна".

Так Бехбуди Рафиков стал задумываться о поиске работы, но его останавливала лишь одна деталь – необходимость собрать огромный пакет документов. "Я понял, что у меня не будет времени на учебу, пока я буду оформлять все эти бумаги, - говорит он. – А сейчас, когда я узнал о новом законе, радовался. У меня появилась возможность работать. Уверен, так думаю не я один, так что Россию ожидает наплыв иностранных студентов".

Всем поможет суперсервис

Чтобы помочь студентам-иностранцам найти работу, Россотрудничество запустит еще один образовательный суперсервис на портале Госуслуг. Об этом Sputnik рассказал заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов.

Один из сервисов в сфере образования работает уже с 20 июня 2020 года. Называется он "Поступление в ВУЗ онлайн". Благодаря этой услуге абитуриент может подать документы в любой университет России, не выходя из дома. А новый суперсервис будет рассчитан на иностранных студентов, уже обучающихся в российских вузах.

"В полной мере он заработает к концу следующего года. Благодаря сервису мы будем видеть всех студентов – не только тех, кто учится в России по квоте, но и тех, кто поступил по контракту, - говорит Павел Шевцов. – Сервис также отображает место обучения и успеваемость студента".

Важно, чтобы студенты понимали – никто не собирается следить за ними через сервис, уточняет Шевцов. Информация об успеваемости пригодится Министерству труда и компаниям при отборе талантливых студентов на работу. Кроме этого, данные сервиса помогут Россотрудничеству анализировать, какие города и университеты наиболее популярны среди иностранцев.

"Мы будем загружать в сервис информацию о регионах, потому что обычно абитуриент много знает об университетах Москвы или Санкт-Петербурга, но почти ничего - о маленьких городах, которые тоже могут обеспечить качественное образование. Поэтому данный пробел надо восполнять", - сказал Павел Шевцов.

Переход к стипендиям

Однако не все должны подрабатывать. Кто-то слишком погружен в науку, и в таком случае перед студентом возникает банальная необходимость работать, чтобы обеспечить себя. С желанием набраться опыта такая подработка ничего общего не имеет, считает Павел Шевцов.

"Мы уже обсуждаем, что Россотрудничеству нужны не только квоты, но и формат, когда абитуриент может выиграть стипендию на образование, а она покрывает и расходы на перелет, и базовое проживание", - говорит он.

Во многих университетах России сейчас действуют департаменты по трудоустройству студентов выпускных курсов. Будущий дипломат-международник, армянская студентка Эдита Степанян благодаря помощи университета сначала устроилась на практику в комитет по энергетике Государственной думы, а затем ей предложили должность ассистента.

© Photo : ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Эдита Степанян.

"Конечно, отчасти совмещать работу и учебу помогают обстоятельства. В марте все организации закрыли на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией. В результате мы до сих пор учимся и работаем в дистанционном формате. Но и без таких условий я успевала бы справляться везде, потому что это была моя мечта – работать в данном учреждении. Так что поправки в законодательство заставляют иностранных студентов лишь с большей мотивацией отнестись к учебе".

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