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Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.

Сибирская язва: опасность может грозить Молдове с юга

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200812/31277165/Sibirskaya-yazva-opasnost-mozhet-grozit-Moldove-s-yuga-.html

Случай заболевания подтвержден в Одесской области, принимают необходимые меры по недопущению распространения инфекции.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Сибирская язва подтвердилась у мужчины, который занимается скупкой животных для последующей перепродажи, передает в среду Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. К медицинской помощи он не прибегнул.

"Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Сообщается, что специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

Лаборатория
© Sputnik / Сергей Пятаков
Сибирская язва стучится в двери Молдовы

В Минздраве напомнили, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых.

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