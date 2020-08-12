Сибирская язва: опасность может грозить Молдове с юга

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Сибирская язва подтвердилась у мужчины, который занимается скупкой животных для последующей перепродажи, передает в среду Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. К медицинской помощи он не прибегнул.

"Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Сообщается, что специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

В Минздраве напомнили, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых.

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