Жесткость и ненасилие: в Белоруссии - четвертый день протестов

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Акция белорусских медиков против насилия в обществе, как и прошедший ранее протест "женщин в белом", завершилась в Минске без задержаний.

В среду возле Белорусского государственного медицинского университета, на проспекте Дзержинского, более 200 работников здравоохранения организовали несанкционированную акцию. Они выстроились в цепочку солидарности, держали плакаты с надписями "Врачи против насилия", "Остановите насилие", а также красные и белые цветы. Напротив медиков, с другой стороны проспекта, в их поддержку выстроились в цепочку граждане, передает корреспондент РИА Новости.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста медицинских работников в Минске.

Спустя некоторое время в разных точках проспекта Дзержинского начали скапливаться оппозиционно настроенные граждане. Одна из крупных групп находится на перекрестке проспектов Дзержинского и Любимова. Подъехал милицейский автозак, из которого вышли несколько военнослужащих внутренних войск. Они погнались за двумя провокаторами, но задерживать не стали, только спугнув их.

Сторонники белорусской оппозиции беспрепятственно проводят акцию на проспекте Независимости в центре Минска, сообщает агентство.

В частности, на тротуаре около магазина ЦУМ стоят около 100 протестующих, они выкрикивают лозунги и машут цветами, которые принесли в честь пострадавших в протестах. Еще одна группа стоит на площади Победы.

При этом движение по проспекту не прервано. Многие проезжающие автомобилисты в знак поддержки гудят в клаксоны.

Милиция в происходящее не вмешивается, лишь иногда по проспекту приезжают милицейские экипажи.

Диссонансом прозвучала информация о том, что в районе минской гостиницы "Юбилейная" автомобиль сбил сотрудника ГАИ. В МВД опровергли публикации в соцсетях и мессенджерах о том, что в милиционера стреляли и ему якобы понадобилась реанимация. В ведомстве уточнили, что пострадавшего госпитализировали, он будет жить.

В свою очередь, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова написала в своем Telegram-канале, что для задержания водителя пришлось стрелять.

Позже поступило сообщение о втором наезде на милиционера, сотрудник госпитализирован.

ОМОН, в свою очередь, открыл огонь по по людям, которые с балконов давали советы протестующим, сообщил Sputnik Беларусь.

© Sputnik / Виктор Толочко ОМОН, Минск.

Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка".

"К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей", — сообщило агентство.

В Гомеле умер арестованный 25-летний мужчина. По информации Следственного комитета, мужчина был задержан за активное участие в протестах и был арестован на 10 суток. По месту отбывания наказания у него резко ухудшилось самочувствие. Он скончался в больнице.

В течении дня поступали сообщения о том, что протестующие в ряде мест прибегали к новой тактике, перекрытию дорог.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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