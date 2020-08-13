Специалисты выяснили: COVID-19 поражает не только легкие

Врачи продолжают исследовать коронавирус нового типа и то, как этот коварный недуг влияет на органы и системы человеческого организма.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Мишенями для коронавируса нового типа являются не только дыхательные пути, но и центральная нервная система, и мозг. Об этом на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" рассказал президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова, передает стратегический медиапартнер форума - РИА Новости.

По ее словам, такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса, являются подтверждением поражения центральной нервной системы. "Каждый пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — уточнила медик.

Кроме того, она проинформировала, что за прошедшее время врачами и учеными описаны случаи вызванных вирусом инсультов и других неврологических проблем.

Ранее исследователи из Северо-Западного университета (США) во главе с профессором неврологии, доктором Игорем Коральником изучили пациентов с коронавирусом, госпитализированных в медцентр Northwestern Medicine. Примерно у половины проявились неврологические симптомы – головная боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, судороги, мышечные боли, а также расстройства обоняния и вкуса.

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Причин для это множество: COVID-19, отмечают врачи, поражает несколько органов, поэтому от недостатка кислорода или нарушений свертываемости крови может страдать и мозг. Отсюда недалеко и до ишемического или геморрагического инсульта.

Форум "Здоровье нации — основа процветания России" проводится в Москве с 11 по 13 августа.

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