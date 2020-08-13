Четвертая ночь протестов в Беларуси: столкновений меньше - видео

Столкновений между митингующими и правоохранителями в среду было меньше, прошли акции против насилия.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются уже четвертый день.

Столкновений между митингующими и правоохранителями в среду было меньше, чем предыдущие дни, но в результате наездов автомобилей за день пострадали два сотрудника ГАИ.

Женские акции солидарности против насилия прошли днем 12 августа в Минске и регионах, сообщает Sputnik Беларусь.

© Sputnik / Татьяна Ильясова Мирная акция в Минске против действий силовиков

Девушки в белых одеждах и с цветами в руках пришли к Комаровскому рынку. Такие же цепи солидарности выстраивались и в других районах Минска, а также в регионах – в том числе, Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле. Водители поддерживали мирные акции гудками автомобилей.

На акцию солидарности вышли и врачи, порядка 200 человек.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста медицинских работников в Минске

В микрорайоне Уручье участников акции угощали горячим чаем, печеньем, приносили воду. Мужчин попросили "сделать пять шагов назад", чтобы не провоцировать конфликт с правоохранителями, которые дежурили рядом. Обошлось без конфронтации, и силовики покинули микрорайон под аплодисменты собравшихся.

А родственники задержанных на предыдущих акциях солидарности снова собрались у ИВС на Окрестина. Они пытались выяснить местонахождение своих близких и ждали обновления списков задержанных.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В первые дни протестов протестующие сооружали баррикады, а правоохранители разгоняли их при помощи спецсредств. Уже задержано около шести тысяч человек.

Продолжаются в Беларуси и задержания журналистов. В среду были задержаны два представителя украинских СМИ, сотрудник "Радио свобода", а также два журналиста польского телеканала "Белсат". Последних в тот же день отпустили. Кроме того, был задержан и освобожден итальянский журналист-фрилансер.

При этом глава МВД Юрий Караев заявил, что взял под личный контроль ситуацию с журналистами, освещающими протесты. По его словам, в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления протоколов.

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